Jordan Lotomba zal woensdag niet meespelen bij De Klassieker, zo bevestigde trainer Brian Priske zondag voorafgaand aan het duel tussen Feyenoord en FC Utrecht. De Zwitserse rechtsback zal de komende wedstrijden vanaf de zijlijn toe moeten kijken.

Lotomba maakte tijdens de knappe uitzege in Lissabon tegen Benfica (1-3) de negentig minuten niet vol. De zomeraanwinst moest zich wegens een blessure voortijdig laten vervang. Al snel werd duidelijk dat hij de kraker tegen Utrecht aan zich voorbij moest laten gaan.

Zijn vervanger in de Domstad is Givaro Read. Het jeugdproduct maakt zondag zijn basisdebuut in De Galgenwaard en vormt samen met Thomas Beelen, Dávid Hancko en Hugo Bueno de viermansdefensie bij de Rotterdammers.

"Lotomba is niet fit en zal er ook de komende paar wedstrijden niet bij zijn", verklaart Priske bij ESPN de wijzigingen in zijn basiself. "Een makkelijke keuze, Read is de volgende in de pikorde. Hij is nog jong, maar ik vertrouw hem voor de volledige honderd procent."

"Hij heeft snelheid, hij heeft kracht en ja, misschien is hij wat gebrekkig in sommige aspecten door zijn gebrek aan ervaring, maar hij heeft vorig seizoen al een paar goede wedstrijden voor ons gespeeld. Dus ik vertrouw al deze jongens volledig en kijk ernaar uit om ze aan het werk te zien."

Ook Ayase Ueda is er zondag tegen Utrecht niet bij. Uit de medische tests bleek dat het 'een te groot risico was' om de Japanner minuten te geven. Julián Carranza, tevens een basisdebutant, is zijn vervanger. "Die keuze was makkelijk. Hij is de afgelopen wezen flink aan het pushen geweest en hij heeft het vorig weekend goed gedaan tegen Go Ahead Eagles. Ik vertrouw hem compleet", aldus de oefenmeester.

Feyenoord trapt zondag een loodzware week af. Na het bezoek aan nummer twee FC Utrecht staat woensdag dus De Klassieker op het programma. Komend weekend wacht bovendien een zware kluif, als AZ zaterdagavond op bezoek komt in De Kuip. Daarna vervolgen de Rotterdammers het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Red Bull Salzburg.