Brian Brobbey verrast door Pascal Kamperman: 'Waarom die vraag? Geloof je me niet?'

Brian Brobbey heeft dinsdagavond teruggeblikt op de matige wedstrijd van het Nederlands elftal. De spits van Ajax noteerde weliswaar zijn eerste interlandgoal voor het Nederlands elftal, maar zag zijn ploeg blijven steken op een teleurstellende 1-1 tegen Bosnië en Herzegovina.

“Het was lastig, vooral in de tweede helft. Toen vielen we een beetje weg”, analyseert de fysiek sterke spits bij ESPN. Dat had ook te maken met de omstandigheden, vindt Brobbey, die met Oranje op een belabberd veld speelde. Ook de faciliteiten in Sarajevo lieten te wensen over.

“We zijn het niet gewend, maar daar kunnen we niet de schuld aan geven vind ik”, geeft de spits toe. “Ik denk dat we in de tweede helft gewoon door moeten voetballen, maar we verzwakten een beetje.”

Toch zal Brobbey gemengde gevoelens overhouden aan de interland tegen Bosnië. Het zal voor hem altijd de wedstrijd zijn waar hij van de nul afkwam bij de nationale ploeg. Met een prima kopbal - na een voorzet van Noa Lang - zette hij zijn ploeg nog op voorsprong in de eerste helft.

“Ik hoop dat ik er meer ga maken. Moet wel, toch?”, glimlacht Brobbey. Het voelt als een mijlpaal, zegt de 22-jarige Amsterdammer. “Als speler wil je voor Oranje spelen en als je kan scoren is dat helemaal top.”

Dan wordt Brobbey door verslaggever Pascal Kamperman gevraagd waar op zijn hoofd hij de bal raakte toen hij hem binnenknikte. “De zijkant van hem hoofd”, antwoordt Brobbey eerst nog. Dan kan hij het toch niet laten om met Kamperman te dollen. “Waarom die vraag? Geloofde je niet dat ik hem scoorde?”

“Maar hij was wel bewust, zeker weten”, lacht hij. Brobbey stond dinsdag samen met Joshua Zirkzee in de basis. De Ajacied vertelt tot slot over die samenwerking. “Af en toe hadden we leuke combinaties, dus ik vond het wel prima gaan. Hij is goed aan de bal en hij kan me altijd inspelen.”