Brian Brobbey onthult inhoud van twee appjes die Francesco Farioli hem stuurde voor Ajax - Maccabi Tel Aviv

Francesco Farioli heeft Brian Brobbey twee WhatsApp-berichtjes gestuurd voor de 5-0 zege van Ajax op Maccabi Tel Aviv, zo onthult de Amsterdamse spits in gesprek met journalist Mike Verweij van De Telegraaf.

Brobbey had al sinds 29 augustus niet meer gescoord en hunkerde bijna wanhopig naar een doelpunt. Voorafgaand aan het duel met Maccabi ontving hij van Farioli twee berichtjes via WhatsApp. “De trainer zei dat ik goed op weg ben, dat ik prima train en dat mijn doelpunt vanzelf zou komen. Dus dat had hij goed gezien. Het gaf me extra motivatie.”

De 22-jarige aanvalsleider is opgelucht. “Als je zeventig dagen niet scoort en een aantal écht grote kansen om zeep hebt geholpen, dan ga je nadenken. Wat had ik in welke situatie beter kunnen doen? Het hielp me niet, want ik scoor het makkelijkst als ik op gevoel speel”, aldus Brobbey.

Verweij stelt Brobbey de vraag of hij fitter is dan ooit. “Dat zou kunnen”, reageert de zesvoudig international van Oranje. “De trainingen zijn pittig, dat kan ik je wel zeggen. Maar die investering betaalt zich uit tijdens wedstrijden. Ik denk dat ik voor alle spelers spreek als ik zeg dat we ons veel sterker voelen dan voorheen.”

Brobbey gaf in de eerste helft al een prachtige assist op boezemvriend Kenneth Taylor, maar vindt zijn eigen doelpunt mooier. “Alleen al omdat ik na zeventig dagen van dat gezeur over het niet scoren af ben. Bij het kijken van de samenvatting zag ik bij mezelf frustratie en blijdschap. Op het veld bedankte ik God al en thuis heb ik geknield om te bidden.”

Zondag reist Ajax af naar Enschede, waar FC Twente de volgende tegenstander is. Daarna wacht de interlandperiode. “Als we dat weten te winnen, hebben we echt een topperiode achter de rug. Dan kan ik me vol vertrouwen bij het Nederlands elftal melden. Het is jammer dat Kenneth niet bij Oranje zit, want hij draait op dit moment ook heel goed. Maar dat komt nog wel.”

Brobbey speelde dit seizoen tot dusver 779 minuten onder Farioli, verdeeld over 16 wedstrijden. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en vijf assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 35 miljoen euro.