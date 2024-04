Brian Brobbey keert na maand afwezigheid terug in basisopstelling Ajax

Brian Brobbey keert terug in de basis van Ajax, zo blijkt uit de opstelling die de Amsterdammers gepubliceerd hebben. Zijn basisplaats gaat ten koste van Mika Godts. Trainer John van 't Schip kiest er verder voor om Anton Gaaei en Benjamin Tahirovic op de bank te houden ten opzichte van de 6-0 nederlaag tegen Feyenoord en Josip Sutalo een basisplaats te gunnen. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Gerónimo Rulli is onder de lat andermaal de vervanger van de geblesseerde Diant Ramaj. Achterin moeten Ahmetcan Kaplan, Sutalo en Jorrel Hato de nul proberen te houden. Devyne Rensch en Kenneth Taylor fungeren als wingbacks bij de Amsterdammers.

Op het middenveld staan Sivert Mannsverk en Branco van den Boomen als controleurs opgesteld. Brobbey keert terug in de punt van de aanval, met aanvoerder Steven Bergwijn en Kristian Hlynsson daar vlak achter. Godts is hierdoor het kind van de rekening. Brobbey kwam op 17 maart voor het laatst in actie voor Ajax en moest nadien herstellen van een hamstringblessure.

Ajax moet het naast de geblesseerde Ramaj ook nog altijd zien te stellen zonder Steven Berghuis, Jordan Henderson en Gastón Ávila, die door uiteenlopende redenen niet inzetbaar zijn voor Van 't Schip.

Na de ontluisterende en historische nederlaag in De Kuip hoopt Ajax op eerherstel tegen FC Twente. Toch blikte Van 't Schip vrijdag op de persconferentie nog even terug op de nederlaag tegen Feyenoord. "Er is altijd een plan, maar de uitvoering was niet goed. Ook mentaal en fysiek lieten we het afweten. Het stond niet als een team in het veld om elkaar te helpen."

Van 't Schip stelt dat zijn team moet groeien. "Op de training moet het niveau omhoog en we moeten een reactie geven. We hebben getraind op basisdingen. Snel vooruit spelen, agressie in de duels, bal snel veroveren na balverlies. Terug naar kernwaarden waar ik in het begin ook mee ben begonnen. Daar de focus op leggen. De energie was weg. Die energie probeer je er weer in te krijgen."

In tegenstelling tot Ajax kent FC Twente wel een prima seizoen. De Tukkers zijn de torenhoge favoriet om plek drie te veroveren en een zege in de Johan Cruijff ArenA zou de ploeg van Joseph Oosting nog dichter bij dat doel brengen. “Met de wedstrijden die nog komen gaan willen we de lijn nu ook doortrekken, we hebben ambitie", vertelde de oefenmeester op de clubwebsite. "Vanzelfsprekend is dat niet, we moeten scherp en alert zijn, maar ook realistisch."

De voorsprong op nummer vier AZ bedraagt momenteel vijf punten. In de 32ste speelronde gaat Twente bovendien op bezoek in Alkmaar, waardoor er nog niets zeker is. "Met nog vijf wedstrijden te gaan is er nog aantal punten te verdienen", weet Oosting dan ook. "We zijn met de ploeg bezig in het hier en nu, met de dingen waar we direct invloed op hebben en dat is nu zondag Ajax-uit. Gezien onze ambitie zou het raar zijn als we voor een punt naar Amsterdam gaan. We gaan voor het maximaal haalbare."

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato, Taylor; Mannsverk, Hlynsson, Van den Boomen; Brobbey, Bergwijn

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Hilgers, Pröpper, Kjolo, Smal; Eiting, Regeer, Steijn; Rots, Van Wolfswinkel, Vlap.

