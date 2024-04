Brian Brobbey imponeert bij fotoshoot Men’s Health: ‘Check die buik man!’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Brian Brobbey, die op de cover van de nieuwe editie van Men’s Health prijkt.

De makers van het tijdschrift legden bij de spits van Ajax het verzoek neer om hem tijdens een fotoshoot vast te leggen en daar stemde Brobbey graag mee in. Een cameraploeg van Ajax TV volgde de aanvaller op de dag van de shoot.

Brobbey geeft tegenover presentator Hein van den Bogaert te kennen dat hij alleen Jordan Henderson heeft verteld dat hij een fotoshoot had. “Jordan vroeg of ik naar huis ging, toen zei ik dat ik een shoot met Men’s Health had. Toen moest hij lachen. Ik vroeg of hij ook zulke shoots deed, toen antwoordde hij: ‘Nee, dat laat ik aan de supersterren.’”

Behind the scenes with Brian Brobbey at the Men’s Health cover shoot! ?? — AFC Ajax (@AFCAjax) April 16, 2024

De 22-jarige spits staat bekend om zijn imposante fysiek. Hij komt bij Ajax geregeld in de sportschool, maar niet met als doel om aan zijn indrukwekkende figuur te werken. “'Ik ga niet naar de gym om mijn lichaam groter te maken. Ik doe het meer voor mijn knie en dat soort dingen. Mijn benen train ik ook niet heel veel. Zeker niet om mijn benen groter te maken.”

Brobbey laat weten dat hij zenuwachtig was voor de shoot, maar weet uiteindelijk indruk te maken op fotograaf Stef Nagel. “Check die buik man!”, klinkt het, wanneer Nagel foto’s van de spits maakt.

Brobbey droeg tijdens de shoot andere kleding dan hij normaal doet, maar is niet van plan zijn kledingstijl abrupt te veranderen. “Misschien mag ik wat meenemen. Misschien ook niet. Anders gaan we straks nog naar De Bijenkorf. Op de club loop ik nog steeds in mijn trainingspakkie en mijn Crocs. Dat is mijn ding, man. Die slippers lopen lekker.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties