Breuk aanstaande: sterkhouder Liverpool wijst 3 contractaanbiedingen af

Het heeft er alle schijn van dat Trent Alexander-Arnold op korte termijn gaat vertrekken bij Liverpool. De 26-jarige vleugelverdediger beschikt over een aflopend contract en weigert deze vooralsnog te verlengen. Het Spaanse MARCA meldt zelfs dat Alexander-Arnold al drie contractaanbiedingen van zijn huidige werkgever heeft geweigerd.

Het is al langer bekend dat Liverpool worstelt met de contractverlenging van een aantal spelers. Naast Alexander-Arnold beschikken ook Virgil van Dijk en Mohamed Salah over een aflopende verbintenis, al zouden zij wel dichter bij een akkoord zijn.

Real Madrid aast ondertussen op de komst van Alexander-Arnold. “De rechtsbackpositie baart de club grote zorgen”, zo schrijft MARCA. Door de langdurige blessure van Carvajal is Lucas Vazquez nu eerste keuze op die positie.

De laatste keer dat De Koninklijke zich roerde op de winterse transfermarkt, was in 2020, toen Reinier voor dertig miljoen euro werd overgenomen van Flamengo. Toch is het, vanwege het aflopende contract van Alexander-Arnold, niet ondenkbaar dat dat deze winter weer eens zal gebeuren.

MARCA stelt echter dat Liverpool weigert te onderhandelen met andere clubs over Alexander-Arnold. The Reds proberen met man en macht om het contract van de Engelsman te verlengen, al zou hij inmiddels al ‘drie aanbiedingen hebben geweigerd’.

De club zal dus haast moeten maken, daar hij vanaf 2 januari 2025 vrij is om te praten met andere clubs. Datzelfde geldt voor Bayern München wat betreft Alphonso Davies. De 24-jarige Canadees staat eveneens in de belangstelling van Real Madrid.

Alexander-Arnold reageerde zaterdag na de remise tegen Fulham (2-2) al op alle transfergeruchten. “Ik ben nu al twintig jaar bij deze club, heb vier of vijf keer mijn contract verlengd, maar geen enkele daarvan kwam terecht bij de media. Dat zal deze keer ook niet het geval zijn", zei hij tegenover Sky Sports.