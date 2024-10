Brentford pakt wéér razendsnelle voorsprong en wint nu wel; eerste basisplaats Ajax-huurling Forbs

Brentford is er zaterdagmiddag opnieuw in geslaagd razendsnel op voorsprong te komen. Ditmaal niet binnen een minuut, zoals in de drie voorgaande wedstrijden, maar wel binnen 75 seconden. De openingstreffer, van Nathan Collins, leidde in tegenstelling tot de drie laatste duels wél een overwinning in. In eigen huis wonnen the Bees met 5-3 van Wolverhampton Wanderers.

Brentford, met Mark Flekken en Sepp van den Berg in de basis, zocht direct de aanval en kwam weer eens razendsnel op voorsprong, toen Collins een voorzet van Mikkel Damsgaard binnenkopte: 1-0. Wolverhampton, dat laatste staat met één punt, heeft de punten echter keihard nodig en vocht zich terug in de wedstrijd.

Ajax-huurling Carlos Forbs, die voor het eerst aan de aftap verscheen bij Wolverhampton, stond aan de basis van de gelijkmaker door mee te geven aan Nelson Semedo. Hij legde op zijn beurt terug op Matheus Cunha, die overtuigend afrondde: 1-1. Forbs wordt overigens definitief overgenomen van Ajax, zodra de Portugees tien keer in de basis heeft gestaan in de Premier League.

Bryan Mbuemo tekende in de twintigste minuut voor de derde treffer van de middag, door een strafschop in de rechterhoek te plaatsen: 2-1. Opnieuw richtte Wolverhampton zich op. Ditmaal was het voormalig FC Groningen-spits Jørgen Strand Larsen die scoorde, door goed voor zijn man te komen en in de verre hoek raak te prikken: 2-2.

Brentford moest opnieuw op zoek naar de voorsprong, die het snel wist te vinden. Na een snelle aanval bediende Vitaly Janelt teamgenoot Christian Nørgaard, die afrondde in de verre hoek: 3-2. De Deen zag landgenoot Damsgaard in de blessuretijd van de eerste helft zijn tweede assist verzorgen. Damsgaard gaf voor op Ethan Pinnock, die raak kopte: 4-2.

Na rust werd er nog tweemaal gescoord, al lieten de ploegen wel lang op zich wachten. In de negentigste minuut werd het 5-2. Een voorzet vanaf de rechterkant werd bijzonder slap verwerkt door doelman Sam Johnstone, die zag dat de rebound een prooi was voor Fábio Carvalho.

Het slotakkoord werd gespeeld door Rayan Aït-Nouri. De Algerijn werd bediend door Jean-Ricner Bellegarde en zette een dribbel in richting de zestien. Met zijn lage schot passeerde hij Flekken door de benen: 5-3. Brentford staat nu negende met tien punten, hekkensluiter Wolverhampton blijft steken op één punt.