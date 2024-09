'Ik ben verkeerd geciteerd over Ihattaren. Dit heb ik nooit gezegd!'

Bram Bakker baarde deze maand opzien door zijn pupil Mohamed Ihattaren te linken aan het Nederlands elftal, maar volgens de oud-psychiater is hij verkeerd geciteerd door het Algemeen Dagblad. Dat laat Bakker weten aan Mike Verweij van De Telegraaf.

Bakker is een van de individuele begeleiders die Ihattaren helpt bij zijn terugkeer in het profvoetbal. Zondag maakte Ihattaren zijn eerste minuten namens RKC Waalwijk. De aanvallende middenvelder viel elf minuten voor tijd in tegen Ajax (0-2 verlies).

Bakker gaf een interview aan het AD op het moment dat Ihattaren tekende bij RKC. "Niemand weet hoe dit afloopt, maar we hebben het over iemand met exceptioneel veel talent. Zó veel dat hij over een half jaar weer in Oranje kan staan."

Twee weken later komt Bakker daar via Verweij op terug. "Ik kreeg een appje van Bram Bakker", zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

"Bram wilde wat rechtzetten: ten eerste dat hij al drie jaar geen psychiater meer is. En hij schreef: 'Ik heb nooit gezegd dat hij maart volgend jaar in Oranje speelt. Het AD heeft mij onjuist geciteerd. De foute kop deed de rest.'"

"Bram zegt: 'Vanuit mentaal perspectief zou Mo volgend jaar maart in het Nederlands elftal kunnen spelen. Maar van de tactisch-technische kant van het voetbal heb ik helemaal geen verstand. Mo en zijn carrière zijn er ook helemaal niet bij gebaat.'"

Verweij lijkt twijfels te hebben bij het verhaal van Bakker. "Ik ben er niet bij geweest, en misschien is het gesprek door het AD wel opgenomen, maar mijn ervaring is dat mensen soms iets hebben geroepen in een interview en dan de impact ervan zien... En daar weer op reageren", aldus de journalist.