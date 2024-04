Brand in De Kuip: Gözübüyük legt finale stil en stuurt alle spelers naar binnen

De bekerfinale is voor de tweede keer stilgelegd. Het duel tussen Feyenoord en NEC Nijmegen in De Kuip werd in de eerste helft al onderbroken vanwege het afsteken van vuurwerk en de bijkomende rookontwikkelingen, terwijl het enkele minuten na rust weer misgaat. Ditmaal vatten de spandoeken vlam, waardoor er zwarte rook door het stadion trekt. Het scorebord geeft op het moment van staken een 0-0 tussenstand aan.

Verslaggever Jan Joost van Gangelen meldt voor de camera van ESPN dat de spandoeken die in de grachten van het stadion liggen verwijderd moeten worden voordat er verder gespeeld wordt.

De gebruikte spandoeken vlogen in de brand door het afgestoken vuurwerk.

De bekerfinale in De Kuip is tijdelijk stilgelegd vanwege rookontwikkeling, zien ook Clarence Seedorf en Nigel de Jong. #feynec #Bekerfinale pic.twitter.com/Jijx9a3oN4 — ESPN NL (@ESPNnl) April 21, 2024

