Bram van Polen is dolenthousiast en wijst de beste speler van de Eredivisie aan

Bram van Polen heeft afgelopen weekend genoten van het Eredivisie-duel tussen Ajax en AZ. De analyticus spreekt in het programma Voetbalpraat van ESPN onder meer zijn lof uit voor het opgebkrabbelde AZ, dat met name dankzij Jordy Clasie kan floreren.

“Ik vind het spel van AZ heel goed, heel stabiel”, zo begint Van Polen. “Ze hebben wel een mindere periode gehad, vooral toen Clasie niet zoveel speelde. Daarna is AZ compacter gaan spelen, iets terug. En daar ligt wel echt hun kracht.”

Van Polen is vervolgens helder over Clasie. “Hij is momenteel de beste speler van de Eredivisie. Ik vind hem bizar goed. Hoe hij het leest en hoe hij vormgeeft: hij dicteert echt het tempo in zo’n wedstrijd.”

“Bij heel veel ploegen mis je zo’n speler als hij. Clasie is wel enorm bepalend voor dit AZ. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Ik had wel verwacht dat AZ na die mindere periode ook nog wel door de ondergrens zou gaan.”

“Parrot vind ik overigens wel een rare speler”, besluit Van Polen. “Hij kan echt fantastisch zijn, maar er zijn ook hele wedstrijden dat hij geen knikker raakt. Ik vind hem nou weer niet zo stabiel.”

Afgelopen weekend eindigde de topper tussen Ajax en AZ in een 2-2 gelijkspel. Uiteindelijk was de hoofdrol weggelegd voor arbiter Dennis Higler, die door meerdere controversiële beslissingen de kop van jut was.

Clasie krijgt in de interlandperiode rust. Na de duels tussen Nederland en Spanje in de kwartfinale van de Nations League wordt de Eredivisie hervat op zaterdag 29 maart.