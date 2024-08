Bram van Polen is erg gecharmeerd van Dies Janse. De achttienjarige verdediger maakte zondag in het gewonnen Eredivisie-duel tussen Ajax en sc Heerenveen (1-0) zijn profdebuut en speelde naar behoren, aldus Van Polen. De oud-rechtsback poogde eerder deze zomer nog om Janse naar PEC Zwolle te halen.

Dat vertelt Van Polen in gesprek met ESPN. De man die na afgelopen seizoen zijn schoenen aan de wilgen hing, wijst Janse aan als Speler van de Week in de Eredivisie.

"Ik heb hem gevolgd in de voorbereiding", laat Van Polen weten in de rubriek Bellen met. "Sterker nog, ik heb even bij Ronald de Boer gepolst of hij misschien te huren was voor PEC Zwolle. Maar Ronald zei dat ze hem een grote toekomst toedichten."

"Het lijkt me een bijzondere jongen", vervolgt de nieuwbakken analist. "Hij heeft de hele voorbereiding centraal gespeeld, maar stond tegen Heerenveen linksback. Hij heeft wel de fysiek van een centrale verdediger, maar stond ook op links zijn mannetje."

"Meestal komen spelers met een bepaalde flair uit de jeugd bij Ajax. Maar hij lijkt me hartstikke nuchter", besluit Van Polen het onderwerp.

Tegen Heerenveen bleef Janse de volle negentig minuten op het veld staan. Ajax' defensie viel in positieve zin op en ook via de Amsterdamse linkerkant kwamen de Friezen amper tot niet door.

Mogelijk moet Janse aanstaande donderdag, als Ajax het in de Europa League-voorronde-return opneemt tegen Panathinaikos, weer genoegen nemen met een reserverol. Trainer Francesco Farioli lijkt op linksachter de voorkeur te geven aan Jorrel Hato, terwijl het centrum van de defensie doorgaans bestaat uit Youri Baas en Josip Sutalo.