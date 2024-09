Boze Peter Maes komt na rode kaart verhaal halen in kleedkamer Joey Kooij

Peter Maes heeft zaterdagavond na FC Utrecht - Willem II (3-2) verhaal gehaald bij Joey Kooij. De scheidsrechter van dienst stuurde de Belgische coach op slag van rust naar de tribune met twee gele kaarten.

Het ging mis tussen Maes en Kooij toen de Belgische trainer zich op slag van rust beklaagde bij de arbitrage. De coach van Willem II meende dat zijn ploeg recht had op een vrije trap, maar kreeg deze niet. Kooij gaf eerst geel, en daarna rood.

"Ik heb eigenlijk niks geroepen", verklaart Maes na afloop bij ESPN. "Het was twee tegen één in een duel, dus ik vroeg waarom hij daar niet voor floot. In de emotie zei ik dat misschien iets harder dan normaal, zoals coaches dat soms doen."

Maes verbaast zich dat hij meteen op de bon werd geslingerd. Ik kreeg onmiddellijk een gele kaart onder mijn neus geduwd. Toen zei ik: 'Mogen we hier dan helemaal niks zeggen?' Daarop kreeg ik rood. Meer is er niet gebeurd."

De Belg zegt bekend te zijn met de nieuwe regels omtrent commentaar op de leiding. "De regelgeving hebben we aan het begin van het seizoen gehad. De scheidsrechter (Kooij, red.) is mij niet bekend, maar ik heb altijd een goede relatie met de scheidsrechters in Nederland."

"Ik begrijp niet waarom wij totaal geen inbreng mogen hebben in de scheidsrechters, maar goed, dat is een regel. Als hij mij een gele kaart geeft en zeg dat ik rustig aan moet doen is het ook gewoon over. Dat is communicatie."

Maes had er geen voordeel bij dat hij later hoog op de tribune zat. "Omdat ik actief coach. Ik zit het liefst zo dicht mogelijk bij het elftal. Je ziet het wel iets beter van bovenaf, maar ik denk niet dat we in de tweede helft hebben gebracht wat we in de eerste helft konden brengen."

Willem II kwam tegen Utrecht twee keer terug van een achterstand, maar moest uiteindelijk buigen door een eigen doelpunt van Runar Sigurgeirsson. De IJslander werkte de bal ongelukkig in eigen doel na een harde voorzet van Yoann Cathline.