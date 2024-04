Bozdogan bezorgt Utrecht in extremis tÃ³ch nog de zege; druk bij Ajax en NEC

Bozdogan bezorgt Utrecht in extremis tóch nog de zege; druk bij Ajax en NEC

Het blijft razend spannend in de subtop van de Eredivisie. Go Ahead Eagles en FC Utrecht, respectievelijk de nummers zeven en acht van de ranglijst, leken elkaar zondag op een gelijkspel te houden, maar in extremis bezorgde Can Bozdogan Utrecht toch nog de zege: 2-1. Daarmee komt Utrecht in punten gelijk met nummer zes Ajax, dat later op de middag nog in actie komt. Sam Lammers, spits van de Domstedelingen, was voor de zesde wedstrijd op rij trefzeker, waarmee hij een clubrecord evenaarde.

Met het einde van de competitie in aantocht kon het een uiterst interessant affiche genoemd worden in Stadion Galgenwaard. Voordat arbiter Sander van der Eijk floot voor het begin stonden beide clubs op 42 punten, waarmee ze de twee plekken achter nummer zes Ajax bekleedden. Go Ahead stond zevende met een doelsaldo van +6; FC Utrecht stond er ietsjes minder voor met +1. Toch was het de ploeg van Ron Jans die in iets betere vorm stak.

Utrecht verloor de afgelopen vijf wedstrijden alleen van Feyenoord, en kwam in de rest als winnaar uit de bus. Mede dankzij topschutter Lammers, op wie momenteel geen maat staat. De huurling van Rangers had al vijf duels op rij het net gevonden, en kwam ook zondag weer vroeg tot scoren. Lammers was het eindstation na een prima steekbal van Ryan Flamingo en dito voorzet van Jens Toornstra.

Daarop verloor Utrecht echter de controle. Go Ahead zette aan, en kreeg vlak voor de thee een grote mogelijkheid via Willum Willumsson. Zag Utrechtse goalie Vasilis Barkas de IJslander daar nog over schieten, had hij even later minder geluk. Gerrit Nauber kreeg alle ruimte bij een hoekschop en kopte achter de kansloze Barkas: 1-1.

Jans en consorten misten duidelijk de ervaring van Mike van der Hoorn, die bij de warming-up geblesseerd was afgehaakt. Zijn vervanger Zidane Iqbal werd al in de rust naar de kant gehaald ten faveure van Bozdogan. Met de Duitser stond Utrecht iets steviger defensief, en wist het langzaam maar zeker weer naar voren op te schuiven. Het was echter Go Ahead dat het dichtst bij een doelpunt kwam.

In de persoon van Bobby Adekanye – die nog niet één keer wist te scoren dit seizoen – schoot Go Ahead ternauwernood over het doel van Barkas, een kwartier voor tijd. Toch was het Utrecht dat de zege greep.

In de derde minuut van de extra tijd bracht Adrian Blake de bal voor, waar collega-invaller Bozdogan de bal tegen de touwen kopte. Utrecht komt zo op 45 punten, evenveel als Ajax er tot nu toe verzamelde. De Amsterdammers staan er echter nog iets beter voor qua doelsaldo: +6 ten opzichte van +2.

