Bosz verrast op middenveld van PSV en wijst vervanger zieke Noa Lang aan

De opstelling van PSV voor zijn laatste wedstrijd in de competitiefase van de Champions League is bekend. Trainer Peter Bosz wijst Tygo Land aan als vervanger van Jerdy Schouten, terwijl Ricardo Pepi Luuk de Jong uit de basis houdt. De zieke Noa Lang wordt vervangen door Ismael Saibari. Bij Liverpool is Cody Gakpo de enige Nederlander met een basisplaats. De wedstrijd tegen Liverpool begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 2.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV. Rick Karsdorp is de rechtsback van dienst, terwijl Mauro Júnior aan de overkant de linksback is. Het centrum wordt gevormd door Armando Obispo en Olivier Boscagli.

Joey Veerman en Land, die zijn basisdebuut beleeft bij PSV, vormen het blok op het middenveld, dat gecompleteerd wordt door nummer 10 Guus Til. Spits Pepi wordt aan de zijkanten bijgestaan door Johan Bakayoko (rechts) en Saibari (links), die de zieke Lang, hevig gelinkt aan Napoli, vervangt.

Bosz noemde Liverpool ‘één van de beste ploegen ter wereld’ en kijkt dan ook met bewondering naar de ploeg van manager Arne Slot. “Als liefhebber kijk ik vaker naar Liverpool dan naar veel andere teams. Ze spelen erg leuk voetbal.”

“Arne Slot doet het bijzonder goed. Naar een ander land gaan is al een uitdaging, maar naar een topclub is het nog moeilijker. Ik vind het opmerkelijk dat Liverpool weinig grote aankopen heeft gedaan en dat ze het gewoon met de bestaande groep zijn gaan doen. Dat is misschien ook een voordeel geweest.”

Opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Obispo, Boscagli, Mauro Júnior; Land, Til, Veerman; Bakayoko, Pepi, Saibari

Opstelling Liverpool: Kelleher; Bradley, Quansah, Endo, Tsimikas; Elliott, Morton, Nyoni; Chiesa, Núñez, Gakpo.