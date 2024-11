Bosz legt uit waarom niet Saibari, maar Mauro Júnior start op middenveld van PSV

Peter Bosz kiest in het Champions League-duel met Girona bewust voor Mauro Júnior kort voor zijn verdediging. De trainer van PSV koos tegen Ajax nog voor Malik Tillman als nummer 6, maar dat pakte niet goed uit. De Amerikaan leed balverlies, waardoor Mika Godts de beslissende 3-2 voor de Amsterdammers kon maken.

Bosz legt bij Ziggo Sport uit waarom niet Saibari, maar Mauro Júnior op het middenveld van PSV start. ''Omdat hij van de middenvelders die wij beschikbaar hebben, onze meest defensieve middenvelder is. En ik denk dat we dat vandaag nodig hebben.''

''Het is van origine natuurlijk een middenvelder, die jaren geleden is begonnen in de verdediging als rechtsback. Het is even aanpassen. Want degenen die daar normaal spelen zijn er allebei niet bij'', doelt Bosz op Jerdy Schouten en Joey Veerman, die door blessureleed ontbreken bij PSV.

Tillman speelde zaterdag tegen Ajax als nummer 6, maar dat beviel Bosz allerminst. Hij krijgt dan ook de vraag van verslaggever Noa Vahle of hij dat experiment tegen Girona niet opnieuw aandurfde. ''Er zijn altijd meerdere redenen waarom je dit doet. Het heeft ook met Ismael te maken, die eindelijk weer fit is en negentig minuten heeft gespeeld.''

''Er zitten maar twee dagen tussen. Als hij nu wéér aan de bak had gemoeten, houdt dat ook weer een risicotje in. Zo zijn er meerdere redenen waarom we voor deze oplossing kiezen'', aldus Bosz, die Tillman tegen Girona in een meer vooruitgeschoven rol wil zien acteren.

Bosz krijgt de vraag of Mauro Júnior degene is die Donny van de Beek moet bewaken. ''Dat ligt eraan, van welke kant Donny gaat spelen. Daar gaan wij ons niet op aanpassen.''

''Ik ben benieuwd hoe gaat het uitpakken. Mauro Júnior is een intelligente speler, die kun je in principe overal neerzetten. Dus die zal dat best naar behoren gaan invullen. Maar of het sterk genoeg is, gaan we zien'', analyseert Boudewijn Zenden de opstelling van PSV.