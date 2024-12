Peter Bosz schoof maandag aan voor de persconferentie in aanloop naar het vervolg in de poulefase van de Champions League. PSV, oppermachtig in de Eredivisie, staat dinsdagavond tegenover Stade Brest. De Eindhovenaren wonnen twee weken geleden nog op miraculeuze wijze met 3-2 van Shakhtar Donetsk, na een 0-2 achterstand in de slotfase.

Bosz begint het persmoment door te zeggen dat er geen nieuwe blessuregevallen zijn bijgekomen bij PSV. Dat wil echter niet zeggen dat iedereen dinsdag negentig minuten kan spelen op Franse bodem.

Luuk de Jong en Rick Karsdorp zaten vrijdag negentig minuten op de bank tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Twente, door PSV met 6-1 gewonnen. Over hun inzetbaarheid tegen Brest bestaan weinig twijfels. ''Het ziet er goed uit'', aldus de hoopvolle PSV-trainer.

Bosz gaat daarna dieper in op de ontmoeting met Brest. ''Het moet van A tot Z kloppen. We moeten steeds de bal zo snel mogelijk terug zien te krijgen. Daarin kunnen we stappen blijven maken. Defensief doen we het beter dan in het begin van dit seizoen'', wordt Bosz geciteer door onder meer het Eindhovens Dagblad.

De oefenmeester van de Champions League-deelnemer uit Eindhoven buigt zich tot slot over de vraag of Joey Veerman dinsdag kan spelen op het middenveld van PSV.

De middenvelder uit Volendam maakte onlangs zijn rentree na een absentie van twee maanden wegens blessureleed. Veerman maakte inmiddels minuten tegen FC Utrecht en FC Twente.

''Hij is er lang uit geweest, maar hij heeft al 45 minuten gespeeld en starten zou een logische volgende stap zijn'', hint Bosz op een mogelijke basisplaats van Veerman tegen Brest.