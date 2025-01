Bosz durft het aan om uitblinker Jong PSV mee te nemen voor Champions League-duel PSV

Peter Bosz heeft de 22-koppige selectie van PSV bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen Rode Ster Belgrado in de Champions League. De Eindhovenaren moeten dinsdag eigenlijk winnen in de Servische hoofdstad, om zo uitzicht te houden op een plaats in de play-offs van het miljardenbal.

De trainer van het geplaagde PSV kan voorlopig niet beschikken over Malik Tillman, die onlangs geblesseerd raakte tegen Excelsior en de komende tijd moet revalideren. Bosz heeft in dat kader besloten om Tai Abed over te hevelen naar de A-selectie. De Israëlische vleugelaanvaller (20) maakt al enige tijd indruk in Jong PSV en droomt van een debuut in de hoofdmacht.

Abed scoorde voor Jong PSV al elf keer in 21 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Hiermee staat de jonge PSV'er op de gedeelde vierde plaats van het topscorersklassement. Abed tekende in december nog voor drie doelpunten in de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Vitesse. De vleugelaanvaller, die zijn contract vorig jaar verlengde tot medio 2026, traint al geregeld mee met het elftal van Bosz.

Wessel Kuhn, aanvoerder van Jong PSV, reist eveneens af richting Belgrado. De achttienjarige verdediger wacht net als Abed op zijn eerste speelminuten in het eerste elftal van de koploper uit de Eredivisie.

Ivan Perisic en Esmir Bajraktarevic zijn niet speelgerechtigd en Matteo Dams is geschorst voor het treffen met Rode Ster. Sergiño Dest en Adamo Nagalo herstellen nog van hun respectievelijke blessures en ontbreken dinsdag dus ook bij PSV.

Daar tegenover staat de terugkeer in de wedstrijdselectie van Couhaib Driouech en Isaac Babadi. Het is de verwachting dat het duo dinsdag op de bank begint in Belgrado, waar PSV zijn voorlaatste duel in de Champions League afwerkt. De poulefase wordt op 29 januari afgesloten tegen Liverpool.

Volledige selectie PSV

Doel: Walter Benitez, Joël Drommel, Niek Schiks

Verdediging: Olivier Boscagli, Ryan Flamingo, Mauro Júnior, Richard Ledezma, Armando Obispo, Wessel Kuhn, Rick Karsdorp

Middenveld: Joey Veerman, Guus Til, Jerdy Schouten, Ismael Saibari, Tygo Land, Isaac Babadi

Aanval: Luuk de Jong, Ricardo Pepi, Johan Bakayoko, Noa Lang, Couhaib Driouech, Tai Abed.