Bosz doet dag voor Champions League-kraker PSG-PSV zijn beklag: 'Belachelijk, zo hoort het niet'

Peter Bosz vindt het ongehoord dat supporters van PSV dinsdagavond niet welkom zijn in het Parc des Princes voor het Champions League-duel met Paris Saint-Germain. De Franse politie beroept zich op ongeregeldheden met PSV-supporters rondom onder meer het duel met RC Lens van afgelopen seizoen. De supportersvereniging van PSV spande nog een rechtszaak aan, maar dat mocht niet baten.

De 2000 supporters van PSV die reeds een kaartje hadden gekocht voor PSG-uit, zijn dus niet welkom in het Parc des Princes. Het is voor de Eindhovenaren de derde wedstrijd in de poulefase van de Champions League.

Het is voor fans van de Eindhovense club overigens niet verboden om zich dinsdag in Parijs te begeven, maar stadionbezoek is dus uitgesloten. Hun veiligheid kan namelijk niet worden gegarandeerd.

''Een belachelijke zaak. Dat is niet zoals het hoort'', citeert onder meer het Eindhovens Dagblad Bosz maandag op de persconferentie voorafgaand aan het Europese treffen met PSG. ''Maar ik ken natuurlijk ook niet alle ins en outs.''

Bosz kreeg een dag voor de Champions League-wedstrijd te horen dat Jerdy Schouten niet op tijd fit zal zijn. ''Ik denk niet dat het ernstig is, maar ik ben geen dokter'', analyseert de trainer het wegvallen van de controlerende middenvelder.

Rick Karsdorp speelde zaterdag nog 90 minuten in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen AZ. Een nieuwe basisplaats, ditmaal tegen PSG, is echter geen optie. ''Vanochtend kreeg ik definitief te horen dat hij nog niet kan spelen'', verzucht Bosz.

Naast Schouten en Karsdorp ontbreken ook Sergiño Dest, Hirving Lozano en Ivan Perisic in de wedstrijdselectie van PSV. Laatstgenoemde werd niet op tijd ingeschreven voor het Champions League-duel in Parijs.