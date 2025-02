Bosschaart maakt opstelling Feyenoord bekend; Gimenez basisspeler bij AC Milan

Trainer Pascal Bosschaart van Feyenoord heeft zijn opstelling voor de Champions League-kraker tegen AC Milan bekendgemaakt. Antoni Milambo keert terug op het middenveld, wat deels te maken heeft met de afwezigheid van de geblesseerde Hwang In-beom. Thomas Beelen is de vervanger van de eveneens afwezige Gernot Trauner. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

Door de blessure van Justin Bijlow staat Timon Wellenreuther tussen de palen. Givairo Read maakt op de rechtsbackpositie zijn Champions League-debuut, terwijl de rest van de verdediging bestaat uit Beelen, Dávid Hancko en Gijs Smal.

Milambo kreeg afgelopen weekend tegen Sparta Rotterdam een reserverol toebedeeld, maar keert nu weer terug in de basis. Jakub Moder, die net als Read zijn Champions League-debuut maakt, vormt het blok op het middenveld met aanvoerder Quinten Timber.

Centraal voorin krijgt Ayase Ueda de voorkeur boven Julián Carranza, ook al startte laatstgenoemde tegen Sparta in de basis. De flanken worden bezet door Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links).

Naast Bijlow, Trauner en Hwang ontbreken ook Jordan Lotomba, Chris-Kévin Nadje, Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs en Bart Nieuwkoop wegens blessures. Daarnaast zijn Quilindschy Hartman en nieuwelingen Oussama Targhalline en Stéphano Carillo niet ingeschreven voor het miljardenbal.

Bosschaart is de tijdelijke nieuwe hoofdtrainer, na het ontslag van Brian Priske afgelopen maandag. "Ik ga niet zeggen dat er dingen beter moeten”, werd hij geciteerd door Rijnmond. “Brian had een opvatting waar je wat van kunt vinden. Maar hij geloofde daarin. Mijn opvatting is misschien net iets anders. Maar ik ga niet last minute alles omgooien, de voorbereiding op Milan was al ingezet.”

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Timber; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.

Opstelling AC Milan: Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic, João Félix, Leão; Gimenez.