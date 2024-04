Boskamp verzint bijzondere bijnaam voor Cancelo na onbezonnen actie tegen PSG

Jan Boskamp en Giovanni van Bronckhorst hebben geen goed woord over voor João Cancelo na de uitschakeling van FC Barcelona in de kwartfinale van de Champions League. De Catalanen wonnen de heenwedstrijd in het Parc des Princes nog met 2-3, maar gingen dinsdagavond tijdens de return in eigen huis met 1-4 onderuit.

Een rode kaart voor Ronald Araújo bleek in de returnwedstrijd een kantelpunt te zijn. Uitgerekend voormalig Barça-vleugelaanvaller Ousmane Dembélé maakte de openingstreffer van Raphinha ongedaan, waarna PSG na rust uitliep naar een grote overwinning.

Cancelo benadeelde zijn ploeg voorafgaand aan de 1-3 van de Parijzenaren. Dembélé liet de bal meters van zijn voet springen, maar werd bij een poging nog iets van zijn actie te maken gevloerd door de Portugese vleugelaanvaller, die veel te onbesuisd met een tackle in kwam.

De Roemeense arbiter István Kovács wees naar de stip, waarna het voor Kylian Mbappé een koud kunstje was om zijn zevende Champions League-goal van het seizoen te maken.

“Dit is zo waardeloos verdedigd”, zegt Boskamp tijdens de nabeschouwing op RTL 7. “Cancelo heeft de bal geeneens. Hoe kun je nou zo’n tackle inzetten? Dembélé gaat van de goal af, hoe kun je nou als een patatje een sliding inzetten? Blijf gewoon staan en loop met hem mee, ik weet niet wat die gozer van plan was.”

Presentator Humberto Tan schiet vervolgens in de lach en vraagt aan Boskamp: “Noem je dat een patatje?” “Als je als trainer zo’n pipo in je elftal hebt lopen, dan noem ik hem een patatje”, reageert Boskamp.

Van Bronckhorst is eveneens niet onder de indruk van Cancelo. “Hij heeft vaker in wedstrijden dat hij iets doet wat niemand verwacht, dat hij even de weg kwijt is. Je ziet dat hij ook regelmatig met buitenkant voet de bal wil passen. Bij Manchester City had Cancelo een haat-liefdeverhouding met Guardiola, dat komt denk ik door dit soort momenten. In grote wedstrijden maakt hij altijd zijn foutjes.”

