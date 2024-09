Borussia Dortmund wordt overklast en krijgt ongekend pak slaag van VfB Stuttgart

Borussia Dortmund is zondag in de Bundesliga tegen een fikse nederlaag aangelopen. Op bezoek bij VfB Stuttgart werd het simpelweg overklast: 5-1. Donyell Malen deed een half uur mee namens die Borussen, maar toen was het leed al geschied.

Stuttgart schoot werkelijk uit de startblokken en kwam al binnen vier minuten op voorsprong. Deniz Undav pikte een fraaie steekbal van Maximilian Mittelstädt op en werkte de bal via de binnenkant van de paal achter doelman Gregor Kobel.

Dortmund probeerde van achteruit op te bouwen, maar had veel moeite met de hoge druk die Stuttgart constant uitoefende. Eerst kwam de ploeg van trainer Nuri Sahin nog goed weg bij een kopbal van Enzo Millot, maar halverwege de eerste helft werd het alsnog 2-0.

Wederom was Mittelstädt de aangever bij het doelpunt. De linksback gaf de bal goed voor en zag de bal door Ermedin Demirovic tegen de touwen worden geknikt. Ook in de fase na de tweede goal kreeg Dortmund geen grip op de wedstrijd en waren de grootste kansen voor Stuttgart via Undav.

Op slag van rust werd Dortmund voor het eerst echt gevaarlijk. Jamie Bynoe-Gittens zette Alexander Nübel aan het werk, die een voortreffelijke redding in huis had. In de eerste fase na rust ging Dortmund meer op zoek naar een doelpunt, maar kreeg het na een uur spelen de deksel op de neus.

Een voorzet van de zijkant kwam voor de voeten van Millot terecht, die zich niet bedacht en de 3-0 kon maken. Nadat Serhou Guirassy (ex-Stuttgart) namens Dortmund de spanning terug had gebracht met de schitterende 3-1, kreeg de ploeg weer een beetje hoop, maar dat was van korte duur.

Stuttgart gooide de wedstrijd namelijk tien minuten voor tijd definitief in het slot. Millot passeerde op de achterlijn twee verdedigers van Dortmund, waarna hij het overzicht bewaarde en de bal teruglegde op El Bilal Toure, die simpel af kon maken: 4-1. In de slotfase werd het via Undav zelfs nog 5-1. Het betekende een verdiende overwinning voor Stuttgart, dat Dortmund daarmee passeert op de ranglijst.