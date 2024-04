Borussia Dortmund wint na spektakelstuk met 6 goals en staat in halve finale CL

Borussia Dortmund heeft zich dinsdagavond ten koste van Atlético Madrid geplaatst voor de halve finale van de Champions League. In Spanje verloor de ploeg van trainer Edin Terzic met 2-1, maar dankzij een uitmuntend optreden op Signal Iduna Park won Dortmund met 4-2. Ian Maatsen kreeg een basisplek en was een van de doelpuntenmakers. Donyell Malen was geblesseerd en kwam niet in actie. In de halve eindstrijd is Paris Saint-Germain de tegenstander.

Borussia Dortmund zocht vanaf de eerste speelminuut de aanval. Het gedreven aanvalsspel leverde in de derde minuut direct een grote kans op voor Marcel Sabitzer, die van dichtbij verzuimde af te ronden. Aan de overzijde kon Álvaro Morata overigens de score openen, al ontbrak het ook bij hem aan scherpte in de afronding.

Na mislukte poginkjes van Füllkrug en Julian Brandt in het eerste kwartier vond Dortmund in de 34ste speelminuut wél de openingstreffer. Doelman Jan Oblak leek een schot van Brandt op juiste wijze te verwerken, maar hij sloeg de bal vervolgens in eigen doel: 1-0.

Vijf minuten later was Maatsen aan zet. Na een pass van Sabitzer sneed de Nederlander door de Madrileense defensie, waarna hij met een harde schuiver de rechterbenedenhoek vond: 2-0. Het was zijn eerste Champions League-treffer ooit. Enkele minuten na rust zette Atlético de remontada in.

De 2-1 viel in de 48ste minuut, toen Mats Hummels de bal op onfortuinlijke wijze in eigen doel werkte. Na enkele waarschuwingsschoten en ruim een uur spelen vond de ploeg van Simeone de gelijkmaker. Na een carambole voor het doel van Gregor Kobel kwam de bal voor de voeten van Ángel Correa, die hard binnenschoot: 2-2.

Dortmund rechtte de rug razendsnel, want binnen tien minuten na de gelijkmaker werd de voordelige marge van twee treffers al hersteld. Op aangeven van Sabitzer maakte Niclas Füllkrug met een kopbal in de rechterhoek de 3-2, waarna Sabitzer zelf voor de 4-2 zorgde. De middenvelder schoot na een afvallende bal hard raak in de rechterbenedenhoek.

In het restant van de wedstrijd gingen beide teams nog op zoek naar een nieuwe treffer. Zowel Füllkrug als Sabitzer kwam dicht bij de 5-2, maar het ontbrak het duo aan fortuin in de afronding.

