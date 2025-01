Borussia Dortmund voert concrete gesprekken met nieuwe trainer en doet dat niet met Erik ten Hag of Roger Schmidt

Borussia Dortmund voert al concrete gesprekken met de beoogde nieuwe trainer. BVB stuurde de 36-jarige Nuri Sahin eerder op de woensdag de laan uit. De namen van Erik ten Hag en Roger Schmidt zongen al gauw rond, maar een van dat duo wordt het - in ieder geval de rest van dit seizoen - niet.

The Athletic wist eerder al te melden dat de aanstelling van Ten Hag allerminst realistisch zou zijn. "Over Ten Hag is gespeculeerd, maar bronnen nabij hem geven aan dat hij geen plannen heeft om momenteel terug te keren in het voetbal", stond er in de kwaliteitskrant.

"In plaats daarvan zal hij in de zomer zijn opties bekijken", was de conclusie. Roger Schmidt wordt naar alle waarschijnlijkheid ook niet de nieuwe trainer van de teleurstellend presterende Duitsers.

De voormalig PSV-coach is Duits en zit sinds zijn ontslag bij Benfica zonder club. Dortmund lijkt echter een andere optie de voorkeur te hebben gegeven, weet Florian Plettenberg, journalist bij de Duitse tak van Sky Sport.

"Concrete gesprekken zijn momenteel onderweg tussen Dortmund en Niko Kovac", schrijft hij op X. De 53-jarige Kovac was het meest recent werkzaam bij VfL Wolfsburg, waar hij maart vorig jaar ontslagen werd.

"Kovac is op dit moment een van de topkandidaten", vervolgt Plettenberg. "Dortmund verkent ook andere opties, mocht er geen akkoord gevonden worden. Kovac wil Dortmund tot het einde van het seizoen coachen, met een optie om de samenwerking langer te vervolgen."

Dortmund neemt een teleurstellende tiende plek in de Bundesliga in en na het verlies in en tegen Bologna een dag eerder, was het pleit beslecht voor Sahin. Onder hem ging BVB ten onder in alle vier afgelopen wedstrijden, een verliesreeks die in de afgelopen dertig jaar slechts twee keer eerder voorkwam.