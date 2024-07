Borussia Dortmund-verdediger Niklas Süle maakt binnen anderhalve maand imponerende transformatie door

Niklas Süle heeft tijdens zijn vakantie flink doorgetraind. BILD meldt namelijk dat de centrumverdediger van Borussia Dortmund in de afgelopen periode maar liefst acht kilo is afgevallen. Süle keerde na een break van enkele weken woensdag terug op het trainingsveld van de Duitse club.

Op foto's van de eerste trainingssessie van BVB in de voorbereiding op het nieuwe seizoen ziet Süle er inderdaad behoorlijk afgetraind uit. Een groot verschil met eind mei, toen er foto's, waar twijfels over waren of ze al dan niet bewerkt waren, opdoken waarop de Duitser met flink overgewicht leek te kampen.

Het zorgde voor de nodige ophef in Duitsland, temeer omdat Dortmund in voorbereiding was op de Champions League-finale tegen Real Madrid op 1 juni. De 28-jarige verdediger zat overigens negentig minuten op de bank en moest toezien hoe Real Madrid met 0-2 zegevierde op Wembley.

Niklas Süle ziet er behoorlijk afgetraind uit op de eerste training van Dortmund.

Bijna anderhalve maand later lijkt Süle er een stuk beter voor te staan. Volgens BILD heeft de 1.95 meter lange verdediger zijn vakantie gebruikt om in topconditie te geraken. Süle is nu acht kilo lichter, zo klinkt het vanuit Duitsland.

Volgens de Duitse krant heeft de komt van nieuwe hoofdtrainer Nuri Sahin Süle 'nieuwe motivatie' gegeven. Naar verluidt hoopt de mandekker dat Sahin zich meer om hem zal bekommeren. Iets dat onder Edin Terzic klaarblijkelijk minder het geval was.

Terzic had afgelopen seizoen ook niet altijd plaats voor Süle in de achterste linie. De inmiddels vertrokken coach koos in het centrum van de defensie doorgaans voor Nico Schlotterbeck en Mats Hummels.

La transformation physique de Niklas Süle, revenu de vacances avec 8 kilos en moins ! ???? pic.twitter.com/njdJgIANlJ — Vibes Foot (@VibesFoot) July 11, 2024

Hummels heeft Dortmund inmiddels verlaten, waardoor er kansen lijken te liggen voor Süle. Wel is er een nieuwe concurrent bijgekomen: de van VfB Stuttgart afkomstige Waldemar Anton werd deze week gepresenteerd als aanwinst.

