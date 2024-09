Borussia Dortmund komt treffers De Wit en Bero mede dankzij enorme misser Boadu te boven

Borussia Dortmund heeft vrijdagavond een knappe zege op VfL Bochum geboekt: 4-2. Door treffers van Matús Bero en Dani de Wit keken die Schwarzgelben tegen een 0-2 achterstand, waarna Myron Boadu een gigantische kans op de 0-3 liet liggen. Dortmund knokte zich terug en sleepte de zege dankzij treffers van Serhou Guirassy (2), Emre Can en Felix Nmecha toch nog naar zich toe. Een belangrijke zege voor Dortmund, dat voorlopig tweede staat.

Dortmund-trainer Nuri Sahin had geen basisplaats in huis voor Donyell Malen. Sahin gaf op de rechterflank de voorkeur aan Jamie Gittens, die de aanval vormde met Julian Brandt, Karim Adeyemi en Serhou Guirassy. Bij Bochum stonden er twee Nederlanders aan de aftrap met De Wit en Boadu. Ook waren er basisplaatsen voor (voormalig-) Eredivisionisten Bero, Maximilian Wittek en Jakov Medic.

Dortmund was zoals verwacht de dominante partij in het eigen Signal Iduna Park en nam het doel van Bochum-goalie Patrick Drewes snel meermaals onder vuur. Zo vloog een schot van Julian Ryerson net naast, kopte Adeyemi recht op Drewes af en en schoot Brandt nipt naast. Het overwicht van Dortmund maakte het des te verrassender dat Bochum na een kwartier op voorsprong kwam.

Philipp Hofmann ging een dubbele één-twee aan met Bero, die een vrije schietkans kreeg op randje zestien. De voormalig aanvoerder van Vitesse koos voor de korte hoek en verraste Dortmund-goalie Gregor Kobel daarmee volledig: 0-1.

De situatie werd nog een stuk beroerder voor Dortmund en Kobel, die vijf minuten na de openingstreffer de bal kreeg aangespeeld van een van zijn verdedigers. De Zwitser had mede door het kletsnatte veld veel te veel tijd nodig en rekende niet op de instormende Boadu. De spits forceerde een slechte pass van Kobel, die inleverde bij De Wit. De voormalig AZ'er faalde niet voor een leeg doel: 0-2.

Dortmund speelde amper wat klaar na die tegenslagen en werd uitgefloten door de eigen fans. Bochum bleef ondertussen meevoetballen, wat leidde tot een gekeerde kopbal van De Wit en een geblokt schot van Boadu. Boadu kreeg een kwartier voor het einde van de eerste helft plots een megakans. De pijlsnelle spits ging zonder tegenstander in de buurt recht op Kobel af en toen de Zwitser naar de verkeerde hoek dook, schoot Boadu naast.

Aan de andere kant dreigde Guirassy bij de tweede paal binnen te koppen, maar door een uiterste ingreep van Ajax-huurling Medic, die zijn gehele 1.93 meter lange lichaam nodig had om weg te koppen, kreeg de spits geen kans. Medic vierde dat moment als een treffer. Op slag van rust kwam Dortmund alsnog terug tot 1-2, toen Guirassy van dichtbij binnenkopte.

De aansluitingstreffer bleek een kantelpunt in de wedstrijd. De aanvallende kracht van Dortmund bleek Bochum te machtig en na een uur was de gelijkmaker een feit. Guirassy werd aan zijn shirt gehangen door voormalig Dortmund-speler Felix Passlack. De daaropvolgende strafschop werd binnengewerkt door Can: 2-2.

Dortmund ging vol op jacht naar de totale ommekeer en die kwam er ook, toen Guirassy door de benen van Drewes raakschoot: 3-2. Tien minuten voor tijd was het duel definitief beslist. Adeyemi bezorgde de bal bij Nmecha, wiens schot door de handen van de blunderende Bochum-goalie glipte: 4-2.