Borst plaagt ‘vriendje van Maduro’ in felle discussie over rel rond Ajax

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 19:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:03

Dat Hedwiges Maduro en Steven Berghuis de inmiddels ontslagen Maurice Steijn een mes in de rug zouden hebben gestoken, is volgens Kees Luijckx grote onzin. De voormalig verdediger van onder meer AZ en NAC Breda is van mening dat Steijn zelf ook schuld heeft aan de sportieve crisis in de Johan Cruijff ArenA. Daarna volgt een verhitte discussie met Hugo Borst over Hedwiges Maduro en zijn relatie met sportpsychologe Annemieke Zijerveld.

"Laten we nu geen medelijden hebben met Steijn, toch?", ventileert Luijckx zaterdag zijn mening in De Eretribune. "Iedereen steekt elkaar daar een mes in de rug. Dat is gewoon publiekelijk, je kunt het bijna geen mes in de rug steken meer noemen. Omdat hij er gewoon van voren wordt ingestoken bij elkaar." Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt direct of de analist man en paard wil noemen. "Wees eens concreet."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Steijn bij Mislintat, en nu schijnt het ook het geval te zijn met Maduro. Nou, ik weet niet of het waar is. Je zou het ook natrappen kunnen noemen. Ik heb in ieder geval geen medelijden met wat men elkaar daar aandoet. Dat wil ik even gezegd hebben", is Luijckx duidelijk in zijn bewoordingen over de aanhoudende onrust en de interne ruzies bij het kwakkelende Ajax.

Borst

Borst komt daarna aan het woord. "Als je Ajax analyseert is het vrij simpel: het is begonnen met Van der Sar die Mislintat aanstelt. Dat is allemaal goedgekeurd. De sleutel in handen van een buitenlander, een vreemdeling die geen indrukwekkende cv heeft. Vervolgens haalt hij voor 110-120 miljoen euro spelers waarbij al direct vraagteken worden gezet. Alleen Sutalo kenden we dan wel van het Kroatische elftal."

"Dan gaan ze aan de slag en blijkt er intern al snel ruzie te zijn over de keeper van Sparta (Nick Olij, red.), als ik me herinner", aldus de zelfverklaarde Sparta-fan. "Die wilde Steijn graag, maar Mislintat onder geen beding. Dat werd een Duitse keeper (Diant Ramaj, red.). Vervolgens werd duidelijk dat de mondelinge afspraken die Steijn en Linse (zaakwaarnemer Rodger Linse, red.) hebben gemaakt over meepraten over het aankoopbeleid, niks waard zijn. Die verhouding is dus gebrouilleerd."

"Vervolgens gaat het niet zo lekker en denkt Steijn: Ik zie alleen potentie in Sutalo en de rest niet. Die zegt dat dan en beschermt zichzelf tegen de technisch directeur (Mislintat, red.). Maar hij vervreemdt zich ook van de spelers die zijn aangetrokken. Nou ja, daarna is het een glijdende schaal. Ik vraag me dan af over Maduro, die werd toch gezien als tactisch brein. Wat is zijn inbreng nou eigenlijk geweest? Ik had grote verwachtingen van hem", neemt Borst de interim-coach van Ajax onder handen.

Ergernis

Borst ergert zich vervolgens aan Luijckx, die niet gelooft dat Maduro de gang van zaken bij Ajax besprak met Zijerveld, die hij nog kent van hun gezamenlijke periode bij Almere City FC. "Hij kletst uit zijn nek, want hij zegt dat zij in het radio-interview (waarin Zijerveld forse kritiek uitte op de technische staf, red.) niet heeft gezegd dat ze met elkaar praten. Dat heeft ze wél gezegd."

"Ze praatten wel, maar het is niet gezegd dat ze praten over de lichaamstaal van Steijn", countert Luijckx. "Nee, nee, ze praatten over het weer waarschijnlijk", reageert de verbaasde Borst vol cynisme. "Wat denk je nou zelf als ze een intieme relatie hebben gehad vorig jaar, want ze werkten met elkaar. Dan hebben ze het nu niet over de situatie bij Ajax? Wat denk je nou zelf?"

"Zij heeft het over de lichaamstaal, dat kan iedereen zien. Ze vertelt geen inside information van wat daar is gebeurd. Dus daar kunnen we niet op afgaan", blijft Luijckx bij zijn standpunt. "Denk je dat? Waarom heeft Almere er dan afstand van genomen?", houdt Borst de discussie levendig. "Van wat zij ziet langs de lijn, daar hebben ze afstand van genomen", benadrukt Luijckx.

"Als jij een vertrouwensrelatie hebt met iemand waar je vorig jaar mee hebt gewerkt. En nu is dat vriendschappelijk. Dan houd je toch strak je kop in elk interview?", is Borst zeer verbaasd over de uitspraken van Zijerveld over Ajax. "Je laadt toch niet de verdenking op je dat je ook maar iets prijsgeeft? Dat is toch oliekoekendom? Ze heeft uit de school geklapt en dat is heel erg ten nadele van Maduro, die zal er niet blij mee zijn."

Volgens Borst is het 'de verantwoordelijkheid van Maduro dat hij haar moet vertrouwen'. Een 'verkeerde inschatting', aldus de journalist. Luijckx kan de bewering van Borst nauwelijks geloven en onderbreekt Van Gangelen om te reageren. "Dat is echte onzin! Dus het is zijn (Maduro's, red.) verantwoordelijkheid dat hij haar moet vertrouwen? Dat kan je toch niet zeggen?" Zijn tafelgenoot weigert echter om zijn woorden terug te nemen.

"Natuurlijk! Je gaat toch niet het risico nemen dat je bedrijfsgeheimen prijsgeeft? Je mag je vriendje verdedigen...", zegt Borst plagerig tegen Luijckx, die fel reageert. "Wie is mijn vriendje?", vraagt de oud-speler. "Nou, hij (Maduro was analist voor ESPN, red.) heeft hier gewerkt." Luijckx ziet niet in waarom dat een rol zou moeten spelen. "Ik heb niet eens zijn telefoonnummer."