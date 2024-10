Borna Sosa heeft kraakhelder antwoord op de vraag of hij terugkeert bij Ajax

Borna Sosa is blij met hoe zijn keuze om Ajax op huurbasis in te ruilen voor Torino vooralsnog heeft uitgepakt. In gesprek met het Kroatische Sportske novosti gaat hij bovendien in op de vraag of hij ooit denkt terug te keren bij de Amsterdammers. "Alle opties zijn open."

Sosa maakte in de zomer van 2023 de overstap naar de Johan Cruijff ArenA. Toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat zag in de offensieve wingback een serieuze versterking voor Ajax.

Wat volgde was een dramatisch seizoen, voor zowel Sosa persoonlijk als zijn werkgever. Afgelopen zomer mocht de Kroatische verdediger vertrekken en Torino bood een (tijdelijke) oplossing.

Sindsdien speelde Sosa zes wedstrijden voor Il Toro, waarvan drie als basisspeler. "Ik heb het geweldig in Turijn", laat de linkervleugelverdediger na afloop van het Nations League-duel tussen Kroatië en Schotland (2-1) weten.

"Na een jaar bij Ajax waarin er veel gebeurde, heb ik eindelijk stabiliteit gevonden", stelt Sosa. "Ik weet waar ik sta."

"Ik wilde zelf graag uitgeleend worden door Ajax. Ik heb geen geweldig jaar gehad in Amsterdam. Ik hoop dat deze uitleenbeurt aan Torino goed voor mij zal zijn."

Torino heeft in de huurovereenkomst een koopoptie bedongen. De kans bestaat dus dat Sosa niet terugkeert bij Ajax. "Alle opties zijn open: ik kan na dit seizoen in Turijn blijven, terugkeren bij Ajax of naar een andere club gaan."