Bonucci vertrekt na 4 maanden alweer bij Union Berlin en tekent bij nieuwe club

Leonardo Bonucci vervolgt zijn carrière bij Fenerbahçe. Dat maakt de Turkse topclub bekend via de officiële kanalen. De 36-jarige Italiaan vertrekt daarmee na een half jaar alweer bij FC Union Berlin. Bij Fenerbahçe, dat koploper is van de Turkse Süper Lig, tekent de centrale verdediger een contract tot het einde van dit seizoen.

Afgelopen weekend maakte transfermarktexpert Fabrizio Romano al bekend dat Bonucci in de concrete belangstelling stond van Fenerbahçe. Inmiddels zijn de gesprekken dus gevoerd en hebben alle partijen een akkoord bereikt.

Bonucci maakte afgelopen zomer de transfervrije overstap van Juventus naar Union. De 121-voudig international kwam tot op heden tienmaal uit voor de club uit de hoofdstad van Duitsland. Wanneer hij fit is, schommelt Bonucci tussen bank en basis.

Afgelopen zaterdag kwam de verdediger nog een helft in actie in het vriendschappelijke duel met Arminia Bielefeld (2-0 winst). De kans op veel speeltijd in de tweede seizoenshelft leek echter klein, daar trainer Nenad Bjelica in het hart van de verdediging doorgaans de voorkeur geeft aan Robin Knoche en Diogo Leite.

Nu heeft Bonucci, die nog tot komende zomer vastlag in de Duitse hoofdstad, zijn conclusies dus getrokken. Via X bedankt Union hem voor de afgelopen maanden. "Bedankt Leo! Bedankt voor je aanwezigheid, dat je een voorbeeld was en voor je professionaliteit. Wij zijn heel dankbaar dat onze paden elkaar kruisten. Wij wensen je veel succes en hopen dat je wens voor Euro 2024 uitkomt."

Fenerbahçe-trainer Ismail Kartal kan de komende periode geen beroep doen op Alexander Djiku, die normaliter verzekerd is van een basisplaats bij de Gele Kanaries. De Ghanees neemt deel aan de Afrika Cup en zou, afhankelijk van de prestaties van Ghana, zomaar een dikke maand afwezig kunnen zijn.

Bonucci biedt Kartal nu extra mogelijkheden. De Italiaan leek eind vorig jaar nog hard op weg naar AS Roma, dat met Evan Ndicka eveneens een vaste kracht ziet deelnemen aan de Afrika Cup. Roma trok uiteindelijk de stekker uit de deal met Bonucci.

