Lee Carsley weigert zaterdagavond mee te zingen met het Britse nationale volkslied. De interim-bondscoach, die tegen Ierland voor het eerst een wedstrijd van Engeland zal leiden, stelt simpelweg te gefocust te zijn om mee te zingen. Als een verrassing komt zijn besluit overigens niet daar hij het volkslied nooit meezingt. Toch is het in Engeland het gesprek van de dag.

Na de verloren EK-finale tegen Spanje (2-1) besloot Gareth Southgate op te stappen als bondscoach van Engeland. Een definitieve opvolger is nog niet gevonden en dus is Carsley, die Engeland Onder 21 onder zijn hoede had, naar voren geschoven als tijdelijke opvolger. De 50-jarige coach wordt ook genoemd als optie om het roer definitief over te nemen, maar over de invulling van die positie bestaat nog geen duidelijkheid.

Engeland neemt het zaterdagavond in het Aviva Stadium in Dublin op tegen Ierland en dat is een bijzonder duel voor Carsley. De oud-middenvelder van onder meer Everton, Blackburn Rovers en Derby County heeft een dubbele nationaliteit (de Engelse en Ierse) en speelde 39 interlands voor Ierland.

De geboren Engelsman ging in aanloop naar het treffen met Ierland in op het niet meezingen van het volkslied. "Dit is iets waar ik altijd mee worstelde toen ik voor Ierland speelde. De tijd tussen de warming-up, de opkomst op het veld en de vertraging met de volksliederen. Dus het is iets dat ik nooit heb gedaan."

"Ik was altijd erg gefocust op de wedstrijd en mijn eerste acties van de wedstrijd. Ik merkte echt dat ik in die periode op mijn hoede was dat mijn gedachten afdwaalden. Ik was erg gefocust op het voetbal en ik heb dat meegenomen naar mijn trainerscarrière."

"Bij de Onder 21 maakte ik het volkslied ook mee op dat moment zat in een zone. Ik denk na over hoe de tegenstander zich gaat opstellen en onze eerste acties in de wedstrijd. Ik heb volledig respect voor beide volksliederen en begrijp hoeveel ze voor beide landen betekenen. Het is iets waar ik echt respect voor heb."

Niet iedereen heeft begrip voor het besluit van Carsley. Zo stelt Sky Sports-presentator Jamie O'Hara op X: "Wat vinden mensen ervan dat Carsley het volkslied niet wil zingen? Dan zeg ik: 'Prima, tot kijk. Je hebt de natie verloren voordat je ook maar een bal hebt getrapt. Bedankt voor je komst, Lee.'"

Carsley kan ook op steun rekenen. Zo stelt ESPN-commentator Ian Darke dat Carsley is aangesteld om selecties te maken en tactieken te bedenken. "Hij doet niet mee aan The Masker Singer." Journalist Henry Winter herinnert mensen eraan dat Carsley het volkslied nooit meezingt. "Engeland Onder 21 was een genot naar te kijken. En ze werden Europees kampioen."