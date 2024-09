Bondscoach Engeland haalt tijdens persmoment Ronald Koeman aan zonder zijn naam te noemen

Ivan Toney mag - ondanks zijn transfer naar het Saudische Al-Ahli - nog altijd hopen op een oproep voor het Engelse nationale elftal. Dat bevestigde interim-trainer Lee Carsley tijdens een persmoment.

Vanuit de perszaal werd Carsley geconfronteerd met de vraag of Toney nog een optie is voor zijn selectiebestand. De vraag volgde waarschijnlijk op het nieuws vanuit Nederland, dat uiteindelijk wereldwijd de koppen haalde.

Ronald Koeman, bondscoach van het Nederlands elftal, haalde namelijk hard uit naar Steven Bergwijn na diens transfer naar het Saudische Ittihad Club. De keuzeheer begreep helemaal niks van die beslissing.

"Het is duidelijk dat in het geval van Bergwijn, op 26-jarige leeftijd, de sportieve ambitie niet de boventoon voert”, zei de bondscoach. “Het boek is in principe wel dicht voor hem. Hij heeft geen contact met mij gezocht hierover, maar ik denk dat hij wel weet hoe ik hierover denk.”

De 28-jarige Toney maakte nog wel deel uit van de EK-selectie van The Three Lions, maar kreeg na zijn transfer naar Al-Ahli geen uitnodiging voor de Nations League-duels met Ierland en Finland. Toch betekent dat niet dat het Engeland-hoofdstuk voor Toney is afgesloten.

"Heel eerlijk: daar heb ik over nagedacht", antwoordt Carsley op de vraag vanuit de perszaal. "Maar uiteindelijk kan ik als een interim-coach niet beslissen wie wel of niet meer opgeroepen worden."

"Het zal heel interessant zijn om Ivan te zien spelen in Saudi-Arabië, en te zien hoe het tempo en de standaard daar is. We hebben toegang tot de wedstrijden dus ik zal zijn ontwikkeling daar zeker volgen."

"Dus hij is zeker nog niet afgeschreven", vervolgt Carsley. "We moeten voorzichtig zijn. Ik heb wel een idee van hoe het voetbal er daar uitziet, maar ik heb het nog niet echt gezien. Het zou roekeloos zijn om iemand dan al af te schrijven."