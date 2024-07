Bondscoach die zich meermaals negatief uitliet over Feyenoord ontslagen

Jaime Lozano is niet langer de bondscoach van Mexico. De 45-jarige trainer wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte prestaties op de Copa América deze zomer. Lozano wist zijn land niet door de groepsfase heen te loodsen in een groep met Ecuador, Jamaica en Venezuela.

Mexico begon de Copa América nog met een 1-0 zege op Jamaica, maar ging daarna ten onder tegen Venezuela (1-0). Een 0-0 remise met Ecuador was niet voldoende voor de kwartfinales van het Zuid-Amerikaanse toernooi.

Door de vroege uitschakeling staat Lozano binnen een jaar na zijn aanstelling alweer op straat. Als interim-bondscoach wist hij vorige zomer beslag te leggen op de Gold Cup, dankzij een late winnende goal van Feyenoord-spits Santiago Gimenez in de finale tegen Panama (1-0).

Gimenez heeft een haat-liefdeverhouding met Lozano. De 23-jarige spits, die al 29 keer in actie kwam namens Mexico (4 doelpunten, 2 assists), kreeg onder de keuzeheer vaak het vertrouwen als eerste spits.

Toch werd Gimenez meermaals vroeger dan hem lief was naar de kant gehaald. Dat leidde regelmatig tot zichtbare frustratie bij de goaltjesdief van Feyenoord. Door het vertrek van Lozano gaat Mexico op zoek naar de derde bondscoach in drie jaar tijd, daar voorganger Dieco Cocca nog korter in dienst was.

Feyenoord

De ontslagen Lozano was niet populair bij een deel van de supporters van Feyenoord. De bondscoach gaf Gimenez meermaals publiekelijk, tijdens persmomenten, het advies om zo snel mogelijk te vertrekken uit De Kuip.

“Gimenez doet het op dit moment 'overdreven goed', maar moet alle opties overwegen voor een vertrek”, zei Lozano onder meer in de show van Hugo Sánchez op Star+. “Ik weet zeker dat hij klaar is voor de stap naar een betere competitie. Het zou goed voor hem zijn om een stap hogerop te maken. De Eredivisie is een goed niveau, maar ik denk dat hij heeft bewezen dat hij een hoger niveau aankan in Europa.”

Eerder dit jaar leek Lozano in de Mexicaanse media zelfs op te treden als een belangenbehartiger van Gimenez. “Er zijn verschillende clubs die veel willen betalen komende zomer. Wat ik denk is dat het moeilijk zal zijn voor Santiago om lang bij deze kleine club te blijven. Want er zijn meerdere clubs die veel zullen betalen aankomende zomer en die heel geïnteresseerd in hem zijn.”

