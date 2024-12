Blunder van scheidsrechter bij PSV - FC Twente? 'Ik zit hardop te lachen hier! Hoe bestaat dit?'

Op de einduitslag zal het vermoedelijk niet van enorme invloed zijn, maar er klinkt veel onbegrip over een beslissing van scheidsrechter Sander van der Eijk aan het eind van de eerste helft bij PSV - FC Twente. ESPN-analist Karim El Ahmadi en Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou vinden dat Twente absoluut een penalty had verdiend.

In het slot van de eerste helft - het stond toen 2-1 voor PSV - werd FC Twente-aanvoerder Michal Sadílek omver gebeukt door Johan Bakayoko. De rechtsbuiten van PSV had daarbij duidelijk geen oog voor de bal.

Van der Eijk liet het lopen en ook Pol van Boekel, die in Zeist zit als dienstdoend VAR, greep niet in. Kort daarna maakte Ismael Saibari er 3-1 in, waarna het rustsignaal klonk in het Philips Stadion.

Mossou begrijpt er helemaal niets van. "Bakayoko die Sadilek ondersteboven beukt zonder een bal in de buurt: geen penalty. Hardop zitten lachen hier. Hoe bestaat het?", aldus de journalist op X.

El Ahmadi is het met Mossou eens. "Ik heb het een paar keer teruggekeken, en dit is wel een penalty", aldus de oud-middenvelder bij ESPN. Totaal geen intentie om de bal te spelen, kijk dan. Dit is wel een penalty, ja.

"Misschien is het een goedmakertje", insinueert El Ahmadi. De oud-Feyenoorder doelt daarmee op de vrije trap die de 0-1 van Sem Steijn inleidde. Sadílek versierde die vrije trap zonder dat er contact was met PSV'er Malik Tillman.