Blessures dwingen Pep Guardiola om aanvaller als controleur te gebruiken bij Manchester City

Manchester City weet sinds woensdagavond weer wat winnen is. Na een winstarme reeks van zeven partijen bleek Nottingham Forest een effectief medicijn: 3-0 voor the Citizens. Pep Guardiola had tegen the Tricky Trees een verrassing in petto: vanwege de blessures van Rodri en Mateo Kovacic stuurde hij een aanvaller de wei in als één van de twee controleurs.

Ballon d'Or-winnaar Rodri staat zoals bekend de komende maanden aan de kant en snel na het oplopen van zijn blessure voegde zijn stand-in, Kovacic, zich bij het lijstje van afwezigen. Het dwingt de Spaanse oefenmeester tot creatief denken.

Voor het duel met Forest deed Guardiola precies dat. Jack Grealish, onder de Catalaan steevast buitenspeler geweest, moest samen met Ilkay Gündogan het blok op het middenveld vormen.

Pas vlak voor het einde van de reguliere speeltijd, toen de zege al binnen was, werd de Ierse Engelsman naar de kant gehaald. Grealish bood in zijn nieuwe rol controle aan de bal, had een belangrijke bijdrage in het verslaan van het druk zetten van Forest en deed het in het algemeen naar behoren.

Aanvoerder Kevin De Bruyne, met een doelpunt en een assist de Man van de Wedstrijd in het Etihad Stadium, sprak na afloop lovend over zijn multifunctioneel gebleken teamgenoot. "Jack is zo goed in het controleren van het tempo van het spel en het vasthouden van de bal."

"Je kunt hem niet echt van de bal af krijgen. Dat is zijn kwaliteit", werd De Bruyne geciteerd door The Athletic. De Belgische wereldmiddenvelder kreeg overigens zijn eerste basisplaats sinds 18 september toebedeeld. In het Champions League-affiche tegen Inter (0-0) destijds liep De Bruyne een dijbeenspierblessure op.

De zege kreeg voor Manchester City bovendien een gouden randje. Koploper Liverpool, inmiddels de gedoodverfde landskampioen, verspeelde twee punten op bezoek bij Newcastle United (3-3) en dus loopt de regerend titelhouder in. Het verschil bedraagt nu negen punten.