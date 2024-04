Blessure van Quilindschy Hartman is veel ernstiger dan eerder gecommuniceerd

Arne Slot heeft meer informatie vrijgegeven over de ernstige blessure van Quilindschy Hartman. De linksback van Feyenoord, die tegen FC Utrecht (4-2 winst) een zware knieblessure opliep, komt naar verwachting het hele kalenderjaar niet meer in actie. Aanvankelijk meldde Feyenoord alleen dat Hartman het EK komende zomer sowieso zal missen.

Voor Hartman, die al eerder te maken had met een zware blessure aan zijn rechterknie, is de klap groot. "Hij was aan een heel goed seizoen bezig en werd door Ronald Koeman elke periode opgeroepen voor het Nederlands elftal", zegt Slot voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Volendam bij ESPN.

"Hij heeft in Oranje ook zijn debuut gemaakt (tegen Frankrijk, red.), scoorde gelijk, speelde goed. Iedereen was enthousiast. Het was niet uit te sluiten dat hij een transfer zou gaan maken komende zomer."

Afgelopen zondag ging het volledig mis voor Hartman. "Als je zo'n zware knieblessure oploopt doet dat met iedereen veel, laat staan als je het al hebt meegemaakt, laat staan als je nog zo jong bent."

Jan Joost van Gangelen vraagt Slot of het gaat om een afgescheurde kruisband. Vanwege de aangescherpte privacywetgeving mag de coach daar geen mededelingen over doen, toch geeft hij behoorlijk wat nieuwe informatie.

"We communiceren dat het een zware knieblessure is en dat het weleens zou kunnen zijn dat hij in het kalenderjaar 2024 niet meer gaat spelen." In het persbericht van Feyenoord stond alleen dat Hartman dit seizoen niet meer in actie kan komen.

Hartman gaat een zware periode tegemoet. "Hij is een positieve jongen. Gisteren was Hartman op de club. Dan is hij op dat moment weer vrolijk, maar we kunnen allemaal voorstellen dat hij 's avonds op de bank een ander gevoel heeft."

