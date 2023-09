Blauwtje bij NAC en Willem II: ‘Clubs zijn bang om mij aan te stellen’

Donderdag, 28 september 2023 om 11:32 • Mart Oude Nijeweeme

Jack de Gier staat te springen om weer aan de slag te gaan als trainer. De voormalig trainer van FC Den Bosch werd ontslagen na de ontluisterende 13-0 nederlaag bij PEC Zwolle vorig seizoen, maar zegt klaar te zijn voor een nieuwe klus. "Dit voorjaar moest ik er echt niet aan denken om bij een andere club aan de slag te gaan. Ik heb een hele tijd nodig gehad om het een plekje te geven", vertelt De Gier in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De Gier, die als speler en als trainer actief was bij Den Bosch, ziet zichzelf voorlopig niet terugkeren bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. "Niet zolang het huidige technische management daar zit en de Amerikanen van de Pacific Media Group het voor het zeggen hebben. Dit is mijn FC Den Bosch niet meer, met Paul Conway, een aandeelhouder die geen verstand heeft van voetbal, maar wel poppetjes neerzet die hij zelf kan beïnvloeden."

Nadat De Gier te horen kreeg dat zijn contract niet werd verlengd bij Den Bosch, ging het sportief ook bergafwaarts. "Dan zie je wat je bij elke voetbalclub ziet. Als het onrustig is in de top, heeft dat zijn weerslag op het veld. Kijk nu ook maar naar Ajax. Het nieuws van boven sijpelde meteen door naar de spelersgroep en toen ging het rommelen. We verloren voor de winterstop nog van Telstar en van Helmond Sport en toen werd het een vervelend einde van het kalenderjaar."

Toch heeft De Gier het inmiddels een plekje kunnen geven. "Het was best een zware periode. Maar nu de vakantie voorbij is en het nieuwe seizoen weer loopt, begint het toch te kriebelen en ben ik er klaar voor. Ik zou graag aan de gang gaan. Je mag rustig weten dat ik recent bij Willem II en NAC Breda heb gesolliciteerd. Maar daar hebben ze andere keuzes gemaakt. Ja, dat is vervelend, hè." Willem II ging in zee met de Belg Peter Maes, NAC stelde Jean-Paul van Gastel aan.

De Gier is bang dat hij een stempel heeft. "Ik heb het gevoel dat sommige beleidsbepalers bang zijn om mij aan te stellen. Mijn laatste wedstrijd heb ik immers met 13-0 verloren. Maar dan nog, ik heb in totaal bij vier clubs gewerkt als trainer. NEC kwam misschien te vroeg voor me, maar bij Almere City en Go Ahead Eagles heb ik het gewoon goed gedaan. En bij FC Den Bosch aanvankelijk ook, kijk maar met welk budget we in 2021/22 elfde zijn geworden."