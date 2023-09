Bizarre wending: 61-voudig international stopt 2 weken na vinden nieuwe club

Woensdag, 20 september 2023 om 11:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:59

Craig Cathcart is niet langer profvoetballer, zo weten onder meer Het Laatste Nieuws en de Belgische journalist Sacha Tavolieri te melden. De 34-jarige centrumverdediger uit Noord-Ierland tekende op de voorlaatste dag van de zomerse transfermarkt een eenjarig contract bij KV Kortrijk, maar speelde geen minuut voor de Belgische club. De clubleiding moet de beslissing van Cathcart om per direct te stoppen nog wel definitief bevestigen.

Er was begin september nog het nodige optimisme bij Kortrijk na de komst van Cathcart. "KV Kortrijk blijft in de laatste dagen van de zomermercato erg bedrijvig. Het presenteerde dinsdag Craig Cathcart. De centrale verdediger zette zijn handtekening onder een eenjarig contract in het Guldensporenstadion, met optie op nog een bijkomend seizoen. De 34-jarige Cathcart, een ervaren Noord-Ierse international, moet een leidersrol op zich nemen in het hart van de Kortrijkse defensie", zo viel te lezen op de website van de huidige nummer vijftien in de Jupiler Pro League.

Slechts twee weken later is alles anders. Cathcart hangt zijn voetbalschoenen aan de wilgen en volgens Het Laatste Nieuws is dat omdat hij 'zijn kinderen mist en is bang om geblesseerd te geraken. Bovendien zou hij gewoonweg geen zin meer hebben in het spelletje'. Tavolieri voegt via X toe dat Cathcart niet langer de motivatie heeft om profvoetballer te zijn. De ervaren centrale verdediger heeft overigens nog niet gereageerd op zijn besluit om met voetballen te stoppen.

De in Belfast geboren Cathcart doorliep de jeugdopleiding van Manchester United, waar hij nooit wist door te breken. Na verhuurperiodes bij Royal Antwerp FC, Plymouth Argyle en Watford volgden avonturen bij Blackpool en Watford. Bij Kortrijk kwam Cathcart dus geen minuut in actie, ondanks een eenjarige verbintenis en de optie om het contract volgend jaar met een seizoen te verlengen. De routinier kwam tot 61 interlands voor Noord-Ierland en was met zijn land actief op het EK van 2016, waar de achtste finale het eindstation was voor The Bhoys in Green.