Bizarre charge met twee benen vooruit van Lisandro Martínez levert slechts geel op bij gelijkspel Man United

Manchester United heeft zaterdagavond niet kunnen winnen op bezoek bij Crystal Palace. De manschappen van Erik ten Hag speelden een sterke wedstrijd op Selhurst Park waarin genoeg kansen werden gecreëerd, maar telkens stond Palace-doelman Dean Henderson in de weg: 0-0. Het opmerkelijkste moment uit de wedstrijd was de gele kaart voor Lisandro Martínez. De ex-Ajacied kwam goed weg met de kleur van die kaart.

Manchester United begon sterk aan de wedstrijd en creëerde binnen een kwartier drie grote kansen. Bij de eerste daarvan kreeg Alejandro Garnacho de bal een-op-een niet langs Dean Henderson, die uitstekend redding bracht.

In de dertiende minuut volgde een nieuwe grote mogelijkheid voor United. Matthijs de Ligt dacht van dichtbij binnen te koppen, maar opnieuw bracht Henderson redding. De keeper, die een lang verleden heeft bij United, bracht een minuut daarna óók redding op een schot van dichtbij van Lisandro Martínez.

Er bleven grote kansen komen voor United. Na een klein half uur schoot Garnacho de bal op de lat. De rebound viel goed voor Bruno Fernandes, die eveneens de lat trof.

Kort voor rust kreeg ook Zirkzee zijn eerste kans. De spits verlengde een voorzet vanaf links, maar opnieuw bleek Henderson een sta-in-de-weg.

In de 44ste minuut brak Crystal Palace voor het eerst gevaarlijk uit. Er ontstond een vrije schietkans voor Eze, die zich niet helemaal leek te realiseren hoeveel ruimte hij had. Het rollertje van Eze kon worden opgeraapt door André Onana.

Manchester United bleef de aanval na rust zoeken. In de 52ste minuut leverde een een-twee met Zirkzee een goede kans op voor Bruno Fernandes, die met buitenkant rechts net naast vuurde.

Ondanks het veldoverwicht wist de ploeg van Ten Hag na rust minder kansen bij elkaar te spelen dan in de eerste helft. Een van de opvallendste momenten uit de wedstrijd was de gele kaart die Martínez in de 62ste minuut incasseerde. De voormalig Ajax-verdediger kwam met twee voeten vooruit in op de bal. De Argentijn raakte zijn tegenstander niet, maar kreeg geel voor het onbesuisde inkomen.

Tien minuten daarna had Eze de openingstreffer moeten maken. De sterspeler van Palace kon vrij inschieten na een lage voorzet van Ismaïla Sarr, maar vuurde naast.

De kansen droogden daarna bij beide ploegen op. Martínez ging direct na het laatste fluitsignaal nog even het gesprek aan met de scheidsrechter en leek zijn gele kaart nog altijd niet te begrijpen.