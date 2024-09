Bizarre beelden uit Italië: trainer rent veld op om counter te stoppen

Sommige mensen trekken alles uit de kast om maar een resultaat op binnen te kunnen slepen. Zo ook de trainer van Italiaanse zesdedivisionist Subbiano. In het duel met Pontassieve leek hij even te vergeten dat hij geen speler was, en rende hij doodleuk het veld op om een counter te stoppen. Het resultaat? Een donkerrode kaart en het breken van het internet.

Het gebeurde aan het eind van de eerste helft in het duel tussen de zesdedivisionisten. Bij een stand van 0-0 werd Pontassieve-aanvaller Monsef Bourezza weggestuurd, met nog twee verdedigers op de weg naar het vijandige doel.

Alessio Guidotti, coach van Subbiano, vertrouwde het echter voor geen cent. Dus rende hij het veld op, en trok aan de noodrem.

De arbiter twijfelde geen moment en trok direct een rode kaart voor Guidotti. Beelden van het moment gingen viraal op internet en zorgen alom voor ongeloof. Wat tevens te maken had met de reactie van Guidotti na zijn tackle. De oefenmeester stak schuldeloos zijn handen de lucht in, alsof hij geen flauw benul had van wat hij aangericht had.