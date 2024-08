Bizarre actie van Feyenoord-spits Ueda vlak voor invalbeurt verbaast Perez: 'Poppenkast'

Ayase Ueda houdt er een bijzonder ritueel op na bij het invallen voor Feyenoord. De Japanse spits doet vlak voor het betreden van het veld vier 'bodychecks' met Leigh Egger, een staflid van Feyenoord. Kenneth Perez noemt het bij ESPN 'een poppenkast'.

Ueda botste vlak voor zijn invalbeurt vier keer met zijn schouders tegen die van Egger, die bij Feyenoord in dienst is als head performance trainer. Het moment was live in beeld bij ESPN.

"Wat gaan we nou krijgen?", zei commentator Vincent Schildkamp. "Haha, zo denk je alles wel een beetje gezien te hebben in een jaar of 25 Eredivisie, maar past dit ook nog in een warming-up. Bijzonder."

Bij het programma Dit was het Weekend wordt het moment herhaald. "Het is allemaal een beetje poppenkast wat die spelers doen", zegt Perez. "Ueda ook. Hop, hop. En dan nog twee keer links."

Perez zag meer voorbeelden bij PEC Zwolle - Feyenoord. Santiago Gimenez ging na het juichen met het hele elftal nog eens op de knieën samen met Gjivai Zechiël. Beiden wezen met beide wijsvingers de lucht in. "Het gaat me niet om het geloof, maar om hoe lang het allemaal duurt. Dan moet er nog even gezeten en gebeden worden... Het duurt best wel lang."

"Het is best wel een poppenkast aan het worden. Het is allemaal bedacht. Vinger voor de mond...", zo verwijst Perez naar het juichen van Calvin Stengs. "Van alles en nog wat moet er gedaan worden. Het is natuurlijk branding nu van die spelers."

"Ook hoe de assistent-trainers meeleven tegenwoordig met alles, het intens beleven. Het is alsof je moet laten zien hoe betrokken je bent", aldus Perez.