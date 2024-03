Bizar tafereel rond Londense derby: Arsenal moet sokken kopen van Chelsea

Er heeft zich vrijdag een hoogstens opmerkelijk tafereel voorgedaan in de Women's Super League. De Londense derby tussen Chelsea en Arsenal moest een halfuur later beginnen, omdat de sokken van the Gunners werden afgekeurd. Ze leken namelijk te veel op die van Chelsea, waardoor Arsenal een oplossing moesten verzinnen. Dat vond het in de fanshop op Stamford Bridge.

Daar kochten de Arsenal-vrouwen uitsokken van de rivaal, die zwartkleurig zijn in plaats van wit. De logo's van Chelsea en sponsor Nike plakten ze af met tape.

De kunstgreep bracht de Arsenal-vrouwen geen geluk: ze dropen na negentig minuten met 3-1 af tegen de aartsrivaal en tevens koploper van de Women's Super League.

Ready to work our socks off. ??#CFCW pic.twitter.com/Gkf7r7pzNx — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) March 15, 2024

De Nederlandse inbreng bleef vrijdagavond beperkt in West-Londen. Alleen Victoria Pelova kwam (namens Arsenal) in actie; Aniek Nouwen (Chelsea) en Vivianne Miedema ontbraken wegens blessures.

Met name Nouwen is nog wel even uit de roulatie: de 43-voudig international is herstellende van een voorste kruisbandblessure, die ze eind vorig jaar opliep

Miedema moest onlangs opnieuw onder het mes, nadat ze bijna een jaar had gerevalideerd van een kruisbandblessure. Tijdens de interland tegen Spanje (3-0) ging het wederom mis.

Miedema moest tijdens de rust gewisseld worden en verliet daarna direct het trainingskamp. Een meniscusoperatie volgde, waardoor de topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen enkele weken aan de kant staat.

De Chelsea-vrouwen zijn onderhand op weg naar de vijfde landstitel op rij. Na zestien speelronden gaan ze aan kop met veertig punten en een doelsaldo van +40. Manchester City en Arsenal volgen op de voet. The Citizens, waar Jill Roord en Kerstin Casparij actief zijn, kunnen zelfs langszij komen dit weekend, als ze een grote score neerzetten tegen Brighton & Hove Albion.

