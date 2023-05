Bizar: enorme bijenplaag in Signal Iduna Park voorafgaand aan Dortmund - Mainz

Zaterdag, 27 mei 2023 om 16:24 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:30

In het Signal Iduna Park was zaterdagmiddag voorafgaand aan het kampioensduel van Borussia Dortmund met FSV Mainz 05 sprake van een flinke bijenplaag. Op beelden van onder meer Viaplay is zichtbaar hoe duizenden bijen zich verzamelen in het stadion en plaatsnemen op camera’s. De brandweer werd uiteindelijk ingeschakeld om de problemen te verhelpen.

“Het kan er misschien wel voor gaan zorgen dat Dortmund later aftrapt? Of misschien overal zelfs?” vraagt presentator Koen Weijland in de studio aan analist Simon Cziommer. “Ik moet eerlijk gezegd dat ik nog nooit zo'n plaag heb meegemaakt tijdens een wedstrijd”, antwoordt de voormalig voetballer. “Maar dit is wel bizar. Ik ben wel benieuwd hoe ze dit oplossen." Uiteindelijk kon er gewoon om 15.30 uur worden afgetrapt.

Dortmund is bij een zege op Mainz zeker van de eerste landstitel sinds 2012. De eerste helft verliep echter dramatisch voor die Borussen: door doelpunten van Andreas Hanche-Olsen en Karim Onisiwo ging het met een 0-2 achterstand rusten. Bovendien miste Sébastien Haller een penalty na een kleine twintig minuten spelen. Ondertussen staat Bayern München door een vroege goal van Kingsley Coman met 0-1 voor tegen 1. FC Köln, waardoor Bayern virtueel kampioen is.