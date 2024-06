BILD pakt uit met quotes van ‘Valentijn Derksen’: ‘Best of both worlds’

BILD publiceerde maandag opvallend genoeg een artikel met daarin quotes van 'Valentijn Derksen'. De grote Duitse krant lijkt Johan Derksen en Valentijn Driessen door elkaar te hebben gehaald, zo bevestigt laatstgenoemde in een video-item van De Telegraaf.

In het artikel van de Duitse krant staat dat 'Valentijn Derksen' de hoofdband van Memphis Depay niet kan waarderen. "Weet je, ik vind deze zweetband belachelijk.”

Valentijn Driessen weet niet waar de quotes vandaan komen. "Ik heb niemand van BILD gesproken. Ik moet wel eerlijk zeggen, dan heb je wel the best of both worlds", aldus de journalist.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

BILD vermeldt geen bron, maar mogelijk gebruikt de boulevardkrant quotes van Johan Derksen. De televisiepersoonlijkheid sprak onlangs tegenover Powned inderdaad van 'een belachelijk zweetbandje'.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties