Bijzonder: hoofd van Cristiano Ronaldo komt op euromunt te staan

In Portugal komen er euromunten met daarop het hoofd van Cristiano Ronaldo. Daarmee wil Portugal, waar de munt ook daadwerkelijk een wettig betaalmiddel wordt, de aanvaller eren vanwege zijn verdiensten voor het land.

Ronaldo bereikte eerder deze maand twee bijzondere mijlpalen. Allereerst werd hij de eerste persoon met één miljard volgers op verschillende sociale media bij elkaar opgeteld.

Daarnaast maakte hij zijn 900ste doelpunt in het profvoetbal. Dat lukte de superster op 5 september, in de Nations League-wedstrijd van Portugal tegen Kroatië (2-1 zege).

Mede door die prestaties gaan er nu euromunten worden geslagen met daarop het hoofd van Ronaldo. Die hebben een waarde van zeven euro: het rugnummer van Ronaldo.

De kans dat de munt ook echt als betaalmiddel gaat worden gebruikt, lijkt echter heel klein. Doordat er maar een beperkt aantal munten wordt gemaakt, zal hij vooral populair worden als verzamelitem.

Ronaldo speelde tot dusver liefst 212 interlands voor Portugal. Daarin was bij 132 keer trefzeker. Ook op 39-jarige leeftijd is hij nog vaak een vaste waarde in het nationale elftal.

Eerder werd het vliegveld van Madeira onder meer al naar Ronaldo vernoemd. Daarnaast is er op dat eiland een standbeeld van de aanvaller, en een museum over hem.