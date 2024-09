Bijval voor Bergwijn nu Nederlands elftal verleden tijd lijkt: 'Niveau Saudi-Arabië hoger dan Eredivisie'

Martijn Krabbendam vindt het onzin dat Steven Bergwijn uit beeld raakt bij bondscoach Ronald Koeman, alleen maar omdat hij Ajax inruilt voor het Saudische Ittihad Club. Volgens de journalist van Voetbal International is het niveau van de Saudi Pro League juist van een behoorlijk hoog niveau.

''Heb je gezien wat voor spelers daar rondlopen?'', vraagt Krabbendam dinsdag in Voetbalpraat aan zijn tafelgenoten. ''De Fransen hadden er ook geen moeite mee om N'Golo Kante op te roepen voor het EK.'' De 33-jarige controleur komt sinds 2023 uit voor Ittihad Club.

''Is Bergwijn dan een energiebrenger geweest voor Oranje?'', toont Maarten Wijffels zich sceptisch. ''Dat is wat anders. Je straft Bergwijn nu voor het feit dat hij daarheen gaat. Je kunt toch niet zeggen: 'We nemen afscheid van je, want je gaat naar Saudi-Arabië''', neemt Krabbendam Bergwijn enigszins in bescherming.

''Hij heeft aantoonbaar een keuze gemaakt die niets te maken heeft met sportieve ambities'', vindt Wijffels het vervolgens niet gek dat Bergwijn uit beeld verdwijnt bij Koeman. ''Ik denk dat het niveau in Saudi-Arabië, met al die spelers, nog wel veel hoger ligt dan in de Eredivisie, hoor'', countert Krabbendam direct.

''Los van de mensenrechten, die er ook bij komen kijken'', voegt Krabbendam daar direct aan toe. ''Ik heb daar een wedstrijd gekeken, Al-Nassr tegen Al-Hilal of zoiets, dat was gewoon topniveau. Hoog tempo met allemaal topspelers. Dan kun je niet zeggen dat Bergwijn gaat afbouwen in de zandbak. Dat vind ik echt onzin.''

Koeman

“Het is duidelijk dat in het geval van Bergwijn, op 26-jarige leeftijd, de sportieve ambitie niet de boventoon voert”, zo zei Koeman dinsdag op een persconferentie over de miljoenentransfer van Bergwijn naar Ittihad Club.

“Het boek is in principe wel dicht voor hem. Hij heeft geen contact met mij gezocht hierover, maar ik denk dat hij wel weet hoe ik hierover denk”, besluit Koeman. Bergwijn heeft zich tot medio 2027 aan Ittihad Club verbonden.