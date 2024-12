'Bijna de halve Eredivisie' wil in januari zakendoen met PSV

Isaac Babadi verlaat PSV wellicht in de winterse transferperiode. Het Eindhovens Dagblad meldt maandag namelijk dat 'de halve Eredivisie' de middenvelder van de koploper op de korrel heeft. Babadi heeft onder trainer Peter Bosz geen basisplaats en mag PSV derhalve tijdelijk verlaten.

Clubwatcher Rik Elfrink weet dat diverse clubs reeds hebben geïnformeerd naar Babadi (19), die bij PSV vastligt tot medio 2028. De Eindhovenaren staan open voor een verhuur van de middenvelder, mits er een goed plan voor hem wordt opgesteld. Daarnaast moet Babadi een verhuurperiode elders zien zitten.

Volgens Elfrink zijn NEC en PEC Zwolle concreet in de markt voor Babadi en is die interesse ook al bekend bij de leiding van PSV. De aanvallende middenvelder groeide vlakbij De Goffert op, waardoor een eventuele stap naar NEC redelijk logisch lijkt. Babadi speelde in de jeugdopleiding van de Nijmegenaren en stapte in 2018 over naar PSV.

De nog jonge Babadi is tevens in beeld bij NAC, Heracles Almelo en sc Heerenveen, zo verklaren meerdere bronnen aan het Eindhovens Dagblad. Het is nu afwachten wat de PSV'er, die in de eerste seizoenshelft tot slechts 57 minuten in de Eredivisie kwam, gaat doen in januari. Hij kan er ook voor kiezen om zijn minuten te maken in Jong PSV, waarvoor hij in de afgelopen maanden zeven duels afwerkte.

Babadi maakte in het begin van vorig seizoen veel indruk bij PSV. Die euforie verdween toen Malik Tillman zich aandiende en Babad naar de bank werd verkozen. Hij ondervindt daarnaast concurrentie van Ismael Saibari en Guus Til, waardoor een verhuurperiode wellicht het beste is voor de geboren Nijmegenaar.

De begeerde Babadi herstelt momenteel van een operatieve ingreep aan zijn kniegewricht. De verwachting in Eindhoven is echter dat de middenvelder de trainingen van PSV weer snel kan hervatten.

Clubs met interesse moeten overigens vóór 3 februari zaken doen met PSV. Op die dag sluit namelijk de winterse transfermarkt in Nederland.