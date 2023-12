Bij PSV geflopte talent wekt met goed spel interesse van Manchester City

Sávio Moreira de Oliveira, kortweg Sávio, kan komende zomer een fraaie transfer maken. Volgens Fabrizio Romano overweegt Manchester City om de Braziliaan, die momenteel indruk maakt op huurbasis bij Girona, na dit seizoen te kopen.

Sávio staat nog tot medio 2027 onder contract bij Troyes AC, dat onderdeel is van de City Football Group. De Italiaanse transfermarktspecialist Romano weet dat Manchester City inmiddels overweegt om de negentienjarige aanvaller in te lijven.

Daarnaast staan er volgens Romano niet nader genoemde clubs uit de Premier League en de Bundesliga op het punt om biedingen van dertig miljoen euro bij de City Football Group neer te leggen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Wat zeker is, is dat Savió het seizoen op huurbasis afmaakt bij Girona, dat verrassend gedeeld aan kop gaat in LaLiga. De linksbuiten is een van de grote smaakmakers in de ploeg van trainer Míchel.

In twintig officiële duels namens Girona vond hij vijf keer het net en leverde hij evenzoveel assists af. Het maakt dat zijn transferwaarde is gestegen naar dertig miljoen euro.

Mislukt bij PSV

Sávio werd in de zomer van 2022 door PSV op huurbasis overgenomen van Troyes. De Braziliaan wist niet te imponeren, maar kon desondanks rekenen op het vertrouwen van de clubleiding, die hem graag langer in Eindhoven wilde houden.

Dat lukte niet, waardoor Sávio uiteindelijk slechts acht keer in actie kwam namens de hoofdmacht van PSV. In 150 speelminuten wist de vleugelaanvaller wel twee assists af te leveren. Namens Jong PSV was Sávio in negen wedstrijden goed voor twee doelpunten en hetzelfde aantal assists.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties