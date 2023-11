Bij PSV geflopte aanvaller kan half jaar later Champions League spelen

Zaterdag, 18 november 2023 om 09:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:40

Sávio Moreira de Oliveira, kortweg Sávio, heeft een half jaar na zijn vertrek bij PSV de kans om een vervolgstap te maken. De Braziliaan maakt indruk bij Girona en dat is ook Lazio niet ontgaan, melden Italiaanse media. De Italianen zien in de buitenspeler de ideale vervanger van Mattia Zaccagni.

Sávio werd vorig jaar zomer door PSV op huurbasis overgenomen van Troyes AC. De Braziliaan wist niet te imponeren, maar kon desondanks rekenen op het vertrouwen van de clubleiding, die hem graag langer in Eindhoven wilden houden.

Dat lukte niet, waardoor Sávio uiteindelijk slechts acht keer in actie kwam namens de hoofdmacht van PSV. In 150 speelminuten wist de Braziliaan wel twee assists af te leveren. Namens Jong PSV was Sávio in negen wedstrijden goed voor twee doelpunten en hetzelfde aantal assists.

Momenteel maakt de aanvaller furore in LaLiga. Sávio gaat met Girona aan kop in de Spaanse competitie en wist al vijf keer het net te vinden en vier assists af te leveren in veertien officiële wedstrijden. Het maakt dat zijn transferwaarde is gestegen naar zo'n twintig miljoen euro.

Dat weerhoudt Lazio er niet van om hun interesse door te drukken. De Romeinen zijn op zoek naar een vervanger voor Zaccagni, die volgend jaar zomer uit zijn contract loopt en nog altijd niet verlengd heeft. De flankspeler lijkt op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.

Domper voor Sávio is dat hij momenteel in de lappenmand zit. De Braziliaan viel kort voor de interlandbreak uit en wordt pas halverwege december terugverwacht. Zijn contract bij Troyes loopt door tot medio 2027, waardoor de Fransen een flinke transfersom tegemoet kunnen zien.