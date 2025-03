'Bij Peter Bosz weet je nooit precies waar de mens begint en de acteur eindigt'

Sjoerd Mossou vraagt zich af waar we Peter Bosz moeten plaatsen in de ranglijst van Nederlandse voetbaltrainers. De columnist van het Algemeen Dagblad ziet dat PSV een dramatische tweede seizoenshelft beleeft en wijst naar de vorige clubs van de trainer van de Eindhovenaren, waar het verval vaak ook groot was. “Zijn elftallen donderen wel vaker van het ene op het andere moment als een plumpudding in elkaar”, aldus Mossou.

De grote voorsprong op Ajax is verdwenen, de halve finale was het eindstation in het bekertoernooi en in de Champions League is de return tegen Arsenal slechts een formaliteit. PSV is ontzettend slecht uit de winterstop gekomen.

Mossou wijdt zijn column aan de trainer van de Eindhovenaren. “Bij ‘de mens’ Bosz kan je je vrij gemakkelijk van alles inbeelden, al is het maar omdat we hem inmiddels in zoveel verschillende gedaantes kennen. Van stuitend arrogant tot heel charmant, van olijk tot strontchagrijnig, van een blaffende tokkie tot een bedachtzame quasi-intellectueel.”

“Bosz laat zichzelf in zoveel extremen zien, dat je nooit precies weet waar de mens begint en de acteur eindigt”, schrijft Mossou. “Op het oog lijkt ‘de voetbaltrainer’ Bosz veel simpeler te duiden. Dat lijkt vrijwel altijd dezelfde namelijk: een scherpslijper met een onwrikbare, hyperaanvallende spelfilosofie. Een romanticus die weigert concessies te doen aan zijn ideeën.”

“Maar toch, waar moeten we Bosz precies plaatsen op de eeuwige ranglijst van Nederlandse voetbaltrainers? In de top? De subtop? De grijze middenmoot?”, vraagt de columnist zich af. Mossou noemt het ‘een bijna ondoenlijke opgave’.

“Zelden in de geschiedenis stortte een ongenaakbare koploper zó snel in elkaar als dit PSV. Zelden speelde een elftal met zulke goede spelers zo onbegrijpelijk slecht. In niets is nog de hand van de trainer zichtbaar bij PSV, alsof alle chemie, teamgeest en onderlinge connectie in één klap is verdampt.”

Mossou schrijft dat dat vaker is gebeurd bij ploegen die worden geleid door Bosz. “Zijn elftallen donderen wel vaker van het ene op het andere moment als een plumpudding in elkaar. Bij Borussia Dortmund speelde hij in vier maanden tijd eerst om de landstitel en pakte hij daarna minder punten dan een degradatiekandidaat. Bij Vitesse en Bayer Leverkusen bleef het verval langer uit, maar ook daar kantelde plotsklaps alles.”