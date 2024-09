Bij Ajax vertrokken Misehouy krijgt kritiek: 'De trainer van Girona heeft veel werk aan hem'

Gabriel Misehouy is er tijdens zijn eerste maanden als speler van Girona nog niet in geslaagd om de hoge verwachtingen waar te maken, zo schrijft de Madrileense krant AS. De voormalig Ajacied kende een droomdebuut, maar kwam sindsdien niet meer in de plannen van trainer Míchel voor.

Dat Misehouy niet werd opgenomen op de A-lijst van Girona voor het hoofdtoernooi van de Champions League moet voor de creatieveling een teken aan de wand zijn.

Misehouy was tijdens de seizoensouverture van Girona nog enorm belangrijk. Op bezoek bij Real Betis kwam hij als invaller binnen de lijnen en binnen een minuut tekende hij voor de 1-1, wat tevens de eindstand zou zijn. Dankzij zijn doelpunt werd Misehouy de jongste doelpuntenmaker ooit voor Girona in LaLiga.

De rechtspoot bleef vervolgens drie keer op rij negentig minuten op de bank en hoeft voorlopig ook niet te rekenen op zijn debuut in de Champions League, omdat Girona hem niet inschreef voor het miljardenbal.

“Met de transfer van Misehouy van Ajax heeft Girona een duidelijke gok voor het heden en de toekomst genomen”, schrijft AS. “Op negentienjarige leeftijd probeert hij een plaats te vinden in de selectie van trainer Míchel en de waarheid is dat de coach veel werk aan hem heeft. Niemand twijfelt aan Misehouys individuele kwaliteiten, maar hij moet zich nog verbeteren als het gaat om het spelen in teamverband.”

Bij Girona is het vertrouwen in Misehouy nog altijd groot. “De technische staf doet belangrijk psychologisch werk met hem en er wordt gehoopt dat zijn prestaties niet achteruitgaan. Hij is een speler die op elke aanvallende positie uit de voeten kan en dat kan van pas komen in het drukke speelschema van Girona.”

“Míchel probeert de parel die bij Ajax nooit de sprong naar het eerste elftal wist te maken op te poetsen. Er is tijd en geduld om een voetballer te ontdekken van wie veel wordt verwacht”, aldus AS.

Reactie Míchel

Míchel liet zich na het debuut van Misehouy uit over het jonge talent. “Hij is een briljant getalenteerde speler, uit de Ajax-school. Maar om vandaag de dag een goede voetballer te zijn, moet hij nog een collectieve mentaliteit hebben. In de flitsen die hij laat zien, zie je dat hij een topspeler is. Maar tijdens de trainingen zie je dat hij nog veel te verbeteren heeft.”