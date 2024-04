‘Bij Ajax at ik later, en daardoor ging ik ook te laat slapen’

Sontje Hansen is op zijn plek bij NEC. De 21-jarige aanvaller maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Ajax naar de Nijmegenaren, en is bij zijn nieuwe club een vaste basiskracht. Zondagavond neemt hij het met NEC op tegen Feyenoord, in de finale van de TOTO KNVB Beker. In een interview met het Noordhollands Dagblad blikt hij terug op zijn eerste seizoen bij NEC.

Hansen werd lange tijd gezien als een van de grote talenten uit de jeugdopleiding van Ajax. Hoewel hij eind 2019 ook zijn debuut maakte in de hoofdmacht van de Amsterdammers, wist hij daar nooit een vaste waarde te worden.

Vorig jaar zomer vertrok hij daarom, om zijn geluk te beproeven in Nijmegen. Tot dusver speelde hij 33 duels voor NEC, waarin hij goed was voor 5 goals en 7 assists. Zondag kan Hansen een prijs winnen met zijn club: de TOTO KNVB Beker.

“Het was meteen al fysiek aanpoten in de eerste weken”, blikt de aanvaller in het Noordhollands Dagblad terug op zijn beginperiode bij NEC vorig jaar. “De voorbereiding was zwaar. Het was zwaarder dan ik bij Ajax gewend was.”

“Bij Ajax was het veel op techniek trainen, hier was het meer lopen. Oef, dus dit is de Eredivisie, dacht ik. Het heeft me wel veel geholpen, die zware voorbereiding, want het is hier hard werken, veel verdedigen.”

Een ander groot verschil dat Hansen merkte, is voeding. “Het fysieke moest echt beter bij me. Van de voedingsdeskundige heb ik een heel schema gekregen. Wat ik voor en na wedstrijden het beste kan eten, en zo. Iemand anders van de medische staf heeft me verteld hoe laat ik moet avondeten, hoe laat ik een snackie kan nemen, hoe laat ik moet gaan slapen, dat soort dingen.”

“Ik was gewend om ‘s avonds later te eten. Daardoor ging ik vaak ook te laat slapen”, aldus Hansen. “Al die adviezen hebben geholpen. Bij Ajax moest dat vanuit jezelf komen. Hier zijn ze er meer mee bezig. Bij Ajax richten ze zich echt op het voetbaltechnische gedeelte en bij andere dingen laten ze je meer vrij. In de gym trainen we hier ook zwaarder dan bij Ajax.”

